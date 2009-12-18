90 puanlı bakan kızı tartışması

Kültür Turizm Bakanı Günay’ın A.A’da çalışan kızı Başbakanlık bursu ile ABD’ye dil eğitimine gönderildi. Ancak Pınar Günay’ın çok iyi derecede İngilizce bildiği ve KPDS puanının da 90 olduğu belirlendi.



Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın Anadolu Ajansında çalışan kızı Pınar Günay’ın, Başbakanlık bursu ile ABD’de dil eğitimine gönderilmesi tartışma yarattı. CHP konuyu bir önerge ile Meclis’e getirince, Anadolu Ajansı açıklama yapıp Günay’ın kızının babası bakan olmadan A.A’da çalışmaya başladığını açıkladı.



CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Günay’ın eşinin TBMM’ye hukuk müşaviri olması, kızının da A.A’da göreve başlayıp ardından ABD’ye dil eğitimine gönderilmesi konusunda bir önerge vererek ‘’Sizin ve diğer Bakan çocuklarının bu kadar kolay iş bulması göz önüne alındığında, ülkemizde çocukları işsiz olan milyonlarca yurttaşımıza çocuklarına iş bulma konusunda nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz? ‘’ sorusunu yöneltmişti.



KPDS puanı 90



Bu tartışmanın ardından Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi bir açıklama yaparak, Pınar Günay'ın kurumda Dış Haberler müdürlüğünde muhabir olduğunu, göreve 2005’de başladığını ve o tarihte babasının bakan ve milletvekili olmadığını da belirtti. Bengi, Pınar Günay’ın diğer muhabirler gibi nöbet dahil her türlü görevi eksiksiz yerine getirdiğini, KPDS notunun da İtalyanca 89, İngilizce 90 olduğunu vurguladı.



Pınar Günay bir süre önce Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Başbakanlık Tanıtma Fonu ve TOBB desteğiyle düzenlenen 'Yaygın ve Yerel Medya Mensuplarının Yurtiçi ve Yurtdışında Dil Eğitimi Projesi' kapsamında gazetecilere yönelik yabancı dil kursu için 30 gazeteciyle birlikte ABD’ye gönderilmişti.