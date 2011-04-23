T24 LogoT24 Logo
Dünya

90 MİLYON İNSAN "NÜKLEER" RİSKİ ALTINDA PARİS (A.A)

23 Nisan 2011 02:17

-90 MİLYON İNSAN "NÜKLEER" RİSKİ ALTINDA PARİS (A.A) - 22.04.2011 - Dünyada 211 nükleer santralin her birinin 30 kilometre yakınında yaşayanların sayısının 90 milyondan fazla olduğu belirtildi. İngiliz bilim dergisi Nature'daki makalede, Japonya'daki depremden ağır zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 30 kilometre yakınında, tahliye emrinden önce 172 bin insanın yaşadığı ifade edildi. Asya, Kuzey Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika ya da İsviçre'deki 21 nükleer santralin 30 kilometre yakınlarında yaşayanların ise 1 milyon civarında olduğu belirtildi. Yaklaşık 16 milyon Amerikalı, 9,6 milyon Çinli ve bir o kadar da Almanın bir nükleer santralin 30 kilometre yakınında oturduğu ifade edilen makalede, Fransa'da da bir nükleer santralin etrafında yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığına dikkat çekildi. Amerikan Columbia Üniversitesi ile birlikte yapılan araştırmaların sonucunda yayımlanan makalede, her bir reaktörün 75 kilometre yakınının hesaplanması halinde, dünyada 500 milyon insan için riske maruz kalma olasılığının bulunduğuna vurgu yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24