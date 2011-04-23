-90 MİLYON İNSAN "NÜKLEER" RİSKİ ALTINDA PARİS (A.A) - 22.04.2011 - Dünyada 211 nükleer santralin her birinin 30 kilometre yakınında yaşayanların sayısının 90 milyondan fazla olduğu belirtildi. İngiliz bilim dergisi Nature'daki makalede, Japonya'daki depremden ağır zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 30 kilometre yakınında, tahliye emrinden önce 172 bin insanın yaşadığı ifade edildi. Asya, Kuzey Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika ya da İsviçre'deki 21 nükleer santralin 30 kilometre yakınlarında yaşayanların ise 1 milyon civarında olduğu belirtildi. Yaklaşık 16 milyon Amerikalı, 9,6 milyon Çinli ve bir o kadar da Almanın bir nükleer santralin 30 kilometre yakınında oturduğu ifade edilen makalede, Fransa'da da bir nükleer santralin etrafında yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığına dikkat çekildi. Amerikan Columbia Üniversitesi ile birlikte yapılan araştırmaların sonucunda yayımlanan makalede, her bir reaktörün 75 kilometre yakınının hesaplanması halinde, dünyada 500 milyon insan için riske maruz kalma olasılığının bulunduğuna vurgu yapıldı.