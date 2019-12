90 milyon doları reddetti

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger'in, Real Madrid'in 40 milyon sterlini bulan (yaklaşık 95 milyon TL) 5 yıllık transfer teklifini geri çevirdiği iddia edildi.



İngiltere'nin bulvar gazetelerinden News of the World'un haberine göre, Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Wenger, La Liga'dan Real Madrid'in 40 milyon sterlinlik teklifini reddetti. Wenger'in, 1996 yılından bu yana başında olduğu takımıyla sözleşme yenileyeceği, en az 3 yıl daha bu takımı çalıştıracağı belirtildi.



Arsenal yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda dolan Fransız teknik adamla bir an önce masaya oturmak için heveslendiği ifade edilen haberde, Wenger'i, Real Madrid veya Bayern Münih'e kaptırmak istemediği kaydedildi. 59 yaşındaki Wenger'in himayesindeki Arsenal takımı, Premier Lig'de 68 puanla, lider Manchester United'ın 3 sıra gerisinde yer alıyor.