90 maddelik kriz reçetesi

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile özel sektörün önde gelen temsilcileri " Beyin Fırtınası " sonucu 90 maddelik bir paket oluşturdu. Paketin hayata geçirilmesi halinde reel sektörün nefes alacağı belirtiliyor.



Küresel krize karşı hâlâ bir önlem paketinin ortaya konulmamış olması iş dünyasının tepkisini çekiyor.



Bir eylem planının olması gerektiğini düşünen iş dünyasının önemli temsilcileri geçtiğimiz ay Maliye Bakanı Kemal Unakıtan' la bir araya gelerek "Beyin Fırtınası" oluşturdu.



Söz konusu görüşme sonrasında 90 maddelik bir öneri paketi oluşturuldu. Finans ve vergi düzenlemelerine geniş yer ayrılan pakette, özel sektörün nakit ihtiyacını karşılamak için İstanbul Yaklaşımı benzeri bir " fon " kurulması öneriliyor.



Fonun kaynakları arasında sivil toplum kuruluşları, devlet ve IMF kredisi olması isteniyor. Rapor halinde Unakıtan'a sunulan pakette, kamu ve özel sektörün " Küresel kriz komitesi " kurması gerektiğine vurgu yapıldı.



Krizin yönetilmesi için senaryo çalışması yapılmasını isteyen özel sektör, hükümete " Hızlı davranın " mesajı verdi. Öneriler paketi Başbakan Erdoğan ' a sunulacak. Erdoğan onay verirse " önlemler paketi”ne dönüşecek. Paketin reel sektöre nefes aldırması bekleniyor?



Kimler katıldı?



Beyin Fırtınası ' na Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Maliye Müsteşarı Hasan Basri Aktan, Gelir İdaresi Başkanı M. Akif Ulusoy, Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal ' ın yanı sıra Abdülkadir Konukoğlu, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Eren, Ali Kibar, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Asım Gözükara, Elif Bilgi Zapparoli, Ergun Özen, Ersin Özince, Fatih Dural, Ferit Sahenk, Halil Eroğlu, Hamdi Akın, Mehmet Büyükelçi, Mustafa Boydak, Nevzat Oztangut, Ömer Cihad Vardan, Paul Doany, Rifat Hisarcıklıoğlu, Serdar Koyutürk, Suat Boydaş, Süreyya Ciliv, Tahir Uysal, Tuğrul Kudatgobilik, Tuncay Özilhan katıldı .



Pakette hangi öneriler yer alıyor?



FİNANS

> Bankaların mevduat yarışı faize üst limitle önlensin.

> IMF ' den kaynak bulunamazsa kamu bankaları kaynakları altyapı yatırımlarına aktarılsın.

> Merkez Bankası munzam karşılıklarını indirsin.

> Merkez Bankası’nın firmalara uzun vadeli kredi açması sağlansın.



VERGİ

> Menkul kıymet alımsatımlarındaki stopajda yerliyabancı ayrımı kalksın.

> Mevcut vergi borçları taksitlendirilsin.

> Finansal kiralamada makine ve ekipman vergisi yeniden yüzde 1 ' e insin.

> Geçici vergiler en az bir dönem ertelensin



İSTİHDAM

> işçi çıkaracak küçük sanayiciye fondan para verilsin.

> işçiye ücret yerine hisse verilsin.



KOBİ

> Devlet garantili KOBİ tahvilleri çıkarılsın.

> KOSGEB bütçesi artsın.



İHRACAT

> Hazine, Eximbank ' a borç şeklinde kaynak aktarsın.

> DFİF ' ten ihracata kaynak aktarılsın.

