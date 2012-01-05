-90 kilogramlık tümöre 10 saat ameliyat HANOY (A.A) - 05.01.2012 - Vücudunda 90 kilogram ağırlığında tümör bulunan Vietnamlı ameliyat ediliyor. Ülkenin güneyindeki Ho Çi Min-Ville hastanesinin yöneticisi Dr. Gerard Desvignes, 31 yaşındaki Nuguyen Duy Hay'e yapılan zor ameliyatın 8-10 saat sürmesinin beklendiğini ve hastanın hayatta kalma şansının yaklaşık yüzde 50 olduğunu belirtti. Nuguyen Duy Hay'ın vücudunda 4 yaşından itibaren büyümeye başlayan tümörün sağ bacağını tamamen kapladığı açıklandı. 14 yıl önce yapılan ilk ameliyata rağmen tümörün büyümeye devam ettiği ve çapının bir metreye, ağırlığının 90 kilograma ulaştığı bildirildi.