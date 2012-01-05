T24 LogoT24 Logo
Dünya

90 kilogramlık tümöre 10 saat ameliyat HANOY (A.A)

05 Ocak 2012 11:21

-90 kilogramlık tümöre 10 saat ameliyat HANOY (A.A) - 05.01.2012 - Vücudunda 90 kilogram ağırlığında tümör bulunan Vietnamlı ameliyat ediliyor. Ülkenin güneyindeki Ho Çi Min-Ville hastanesinin yöneticisi Dr. Gerard Desvignes, 31 yaşındaki Nuguyen Duy Hay'e yapılan zor ameliyatın 8-10 saat sürmesinin beklendiğini ve hastanın hayatta kalma şansının yaklaşık yüzde 50 olduğunu belirtti. Nuguyen Duy Hay'ın vücudunda 4 yaşından itibaren büyümeye başlayan tümörün sağ bacağını tamamen kapladığı açıklandı. 14 yıl önce yapılan ilk ameliyata rağmen tümörün büyümeye devam ettiği ve çapının bir metreye, ağırlığının 90 kilograma ulaştığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24