90 gazeteci sürekli basın kartı sahibi oldu

T24- Basın Kartı Komisyonu, 146 gazeteciye basın kartı, 90 gazeteciye de sürekli basın kartı verilmesini kararlaştırdı.



Basın Kartı Komisyonunun, Alanya Alantur Maritim Otel'deki 2010 Yılı İkinci Toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantıda, 171 basın kartı başvurusu ile 92 sürekli basın kartı talebi görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıya, komisyon üyesi sıfatıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Atilla Sertel, TGF Genel Başkan Vekili Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, TGC Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, eski bakanlardan Ali İhsan Göğüş, Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Tuncay Yıldırım, Mutlu Mete, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden Bahattin Akyön, Gazete Sahipleri Derneği adına Turan Bozkurt katıldı.



Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, ilk kez basın kartı alacak 146 gazeteci ile sürekli kart alacak 90 gazetecinin talebinin onaylandığı bildirildi.



Açıklamaya göre, sürekli basın kartı almaya hak kazanan gazetecilerin isimleri şöyle:



Ali Şükrü Uluğ Örs, Ayşe İdil Esin, Ozan Köklüçınar, Mesut Gürkan, Vedat Gülçimen, Cem Kırçak, Fehmi İnceoğlu, Ömer İlhan Tekdal, Mehmet Nuri Işık, Ali Yıldız, Gürol Nezihi Şevket Berber, Murat Yoldaş, Osman Yazıcı, Sanlı Ergin, Adnan Er, Sevinç Yeşiltaş, Işık Özden, Hülya İşbilir, Mustafa Şap, Mustafa Arık, Hüseyin Gündoğdu, Sefa Özdemir, Kadir Demirel, Erhan Köknar, Mehmet Ali Cantörün, Musa Süsoy, Mehmet Kaya, Önay Yılmaz, Nilgün Doruk, İbrahim Yurdagül, Ahmet Tekin, Ali Kızan, Remzi Öner Özkan, Hikmet Bila, Yusuf Savaş Kürklü, Gülifer Kas, Hamza Korkmaz, Ayfer Aksu, Mehmet Köpüklü, Refika Dim Akgül, Afet Şapcı, İsmail Korkmaz, Nejdet Canaran, İdris Adil, Abid Vanlı, Erol Eğlenen, Sadullah Özcan, Kadir Dikbaş, Sabri Selvi, Sibel Nart, Ergun Kara, Abdi Karagözoğlu, Doğan Akın, Necmi Kepçetutan, Metin Kıvanç Yener, Mehmet Selami Tüzmen, Cengiz Öztürk, Mehmet Ufuk Tekin, Cavit Tuna, Ahmet Küçükcicibıyık, Sezai Özoğlu, Reşat Yörük, Şirin Yörük, Özlem Balcı, Bülent Çelikten, Ziynet Sertel, Hüseyin Türkoğlu, Emin Varol, Mustafa Coşkun Akar, Mehmet Fırat Arısoy, Abdulhalik Görün, Ramazan Güntay, Mustafa Çolak, Ayten Dağıstanlı, Mesut Eştürk, Nail Ahmet Cüneyt Aktunç, Cennet Cankılıç, Nurettin Emir, Fikret Ünsal, Serpil Çevikcan, Gürcan Çilesiz, Salih Soysal, Fazıl Tunç, Fehmi Çalmuk, Lütfü Karakaş, Orhan İnce, Nazım Alpman, Aynur Tartan, Ataullah Arvas, Tülay Taşkın.

