90 bin kişinin yürüdüğü Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Fatih Terim sürprizi

Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kostümlü kortej yürüyüşüne 90 bin kişi katılırken, korteji izleyenlerin sayısı da 80 bin olarak açıklandı.

Atatürk Caddesi'nde başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, çalınan müzikler eşliğinde Sular Caddesi üzerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki resmi açılış törenin yapılacağı Merkez Park'a kadar yürüdü.

Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Türkiye Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ilçe belediye başkanları, ünlü sanatçılar Keremcem, Hatice Aslan, Menderes Samancılar, Ece Vahapoğlu gibi çok sayıda ünlü isim vatandaşlarla birlikte karnaval yürüyüşüne katıldı.