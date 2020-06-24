9 yıllık hapis cezası onanan Canan Kaftancıoğlu'nun avukatından açıklama: Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onanmasının ardından avukatı Ergün Özer kararı değerlendirdi. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde temyiz edeceklerini söyleyen Özer, "Ben bu kararın Yargıtay'dan bozulacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı. Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu'nun avukatı Ergün Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde temyiz edeceğiz. Ben bu kararın Yargıtay'dan bozulacağını düşünüyorum. Hiçbir gerekçe gösterilmeden, ayrıntıya girilmeden, bin tane usulsüzlük, bin tane kanunsuz gerekçesiz karar oluşturuldu. Yargıtay'ın bu kararı esastan bozacağına inanıyorum ben. Oradan da bir şey çıkarsa AİHM'e karar gidecek bu dosya.

Canan Kaftancıoğlu bu karara şaşırmadı. Buradaki mahkeme de onun devamında istinaftaki dairenin böyle bir karar verebileceğini tahmin ediyorduk. Biraz önce konuştuk kendisiyle onun herhalde bir basın açıklaması yapması olasıdır.

Temyiz için 15 günlük bir süre var. Yargıtay'a temyiz başvurusunu yapacağız. Biz başından zaten bu yargılama süreci o kadar usulsüzlüklerle dolu, gerekçesiz bir karar verildi ki, bu talimatla yapılan yargılama süreci olduğu için şaşırmadık tabii ki."