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Ekonomi

9 yılın ardından ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Nebati 1 Haziran'da Mısır'da resmi temaslarda bulunacak

18 Mayıs 2022 15:21

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek.

Bakan Nebati'nin Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleşecek toplantı marjında Mısır Maliye Bakanı ile de görüşmesi planlanıyor.

Yapılacak olan bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.


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