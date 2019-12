9 yeni film gösterimde

T24 - Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Altın Ayı ödüllü 'Bal', Altın Portakal'da En İyi Senaryo ödülünü kazanan 'Beş Şehir', en iyi İngiliz korku filmleri arasında gösterilen 'Cehenneme Bir Adım'ın devam filmi 'Cehenneme 2 Adım' ve Kamen Kalev'in yönettiği 'Şark Oyunları' haftanın öne çıkanları...





Sinemaseverler bu hafta beşi yerli dokuz film izleme fırsatı bulabilecek.





BAL



Semih Kaplanoğlu'nun Yusuf üçlemesinin son filmi, 60. Uluslararası Berlin Film Festivali Altın Ayı ödüllü ''Bal'', gösterime giriyor.



Kaplanoğlu'nun yönettiği ''Bal'', ailesi karakovan balcılığıyla uğraşan Yusuf'un babasını aramak için gizemli ormanda gördüğü rüyayı perdeye taşıyor. İzleyiciyi Yusuf'un çocukluk dönemine götüren ve karakovan balcısı babası Yakup'la tanıştıran filmde Bora Altaş, Erdal Beşikçioğlu ile Tülin Özen rol alıyor.





BEŞ ŞEHİR



Onur Ünlü'nün yönettiği ''Beş Şehir'' isimli filmde, Bülent Emin Yarar, Şebnem Sönmez, Beste Bereket ile Tansu Biçer oynuyor. Filmin konusu ise şöyle:



''Aydın, İstanbul'a tayin olmuş bir polis memurudur. Şehre alışmaya çalışırken Beyoğlu'ndaki bir şekerci dükkanında çalışan Mehtap'a gönlünü kaptırır. Fakat ne yapsa onun dikkatini çekemez. Tıpkı, oyuncak trenler satarak yaşamaya çalışan eski hukuk öğrencisi Şevket'in, aynı şekerci dükkanında çalışan Dilek'in dikkatini çekemediği gibi.''





CEHENNEME 2 ADIM



Jon Harris'in yönettiği, Michael J. Reynolds, Shauna Macdonald, Jessika Williams ile Douglas Hodge'un oynadığı ''Cehenneme 2 Adım'' adlı gerilim filminde ise hikaye şöyle gelişir:



''Dehşet verici bir mağarada kalan Sarah, içeride olup bitenleri anlatamayacak haldedir. Yaşananları tek bilen Sarah olduğu için yetkili ekipler, onu tekrar mağraya girmeye zorlarlar. Sarah'ı korku dolu anlar beklemektedir.''





AŞKIN YAŞI YOK



Bart Freundlich'in yönettiği ''Aşkın Yaşı Yok'' adlı filmde, Catherine Zeta Jones, Justin Bartha ile Steve Antonucci oynuyor. Saadet Işıl Aksoy'un da rol aldığı filmin konusu şöyle:



''Sandy, 40 yaşına yeni basmış, iki çocuk annesi güzel bir kadındır. Pasta yapmak, sandviç hazırlamak, çocukları okula bırakmak gibi birçok işi aynı anda yürütme konusunda uzmanlaşmıştır. Kocasının onu aldattığını öğrenince, yeni bir hayata başlamak üzere New York'a taşınır. Orada 24 yaşındaki, üniversiteden yeni mezun olmuş, Aram Finkelstein'la tanışır.''





ŞARK OYUNLARI



Kamen Kalev'in yönettiği Bulgaristan yapımı ''Şark Oyunları'', Sofya'da saldırıya uğrayan bir Türk aile ile kardeş iki Bulgar genç üzerinden yabancılaşma ve ırkçılık üzerine bir hikayeyi anlatıyor. Christo Christov, Saadet Işıl Aksoy, Hatice Aslan ile Ovanes Torosian'nun baş rolleri paylaştığı film, özetle şöyle:



''Birbirinden kopan iki kardeşin kaderleri, ırkçı bir baskında buluşur. Kardeşler karşı saflardadır. Georgi, Neo Nazi bir gruba yeni dahil olmuş ve saldırılardan birine katılmıştır. Abisi Itso ise saldırıya uğrayan Türk aileyi kurtarır. Georgi'den artık daha büyük saldırılara katılması beklenmektedir ancak Georgi bu hareket içerisindeki yerini sorgulamaya başlamıştır''





İKİ BABALIK



Walt Becker'in yönettiği ve Matt Dillon, Robin Williams, John Travolta ile Kelly Preston'un oynadığı ''İki Babalık'' filminin konusu ise söyle:



''Altı yaşında ikiz çocukları olan boşanmış bir baba ile çapkın arkadaşı, iki çocuğun bakımı ve sorumluluğu iki hafta boyunca üzerlerine kalınca çareyi hep birlikte bir yaz kampına katılmakta bulurlar. Yaz kampının yöneticisi Barry, ikizlerle birlikte kampa gelen adamların aslında sevgili olduklarını ve ikizleri evlat edindiklerini düşünür ve takibe alır.''





SON İSTASYON



Oğulcan Kırca'nın yönettiği, Levent Kırca'nın baş rolde oynadığı ''Son İstasyon'', bir demir yolu memurunun ailesinin isteğiyle İstanbul'a düşen hüzün ve mizah yüklü hayatlarını, etkileyici bir şekilde anlatırken, gerçekçi bir Türkiye panaroması çiziyor.





EN MUTLU OLDUĞUM YER



Kağan Erturan'ın yönettiği, Ezgi Asaroğlu, Nihat Altınkaya, Sivga Erez ile Hakan Vardar'ın oynadığı ''En Mutlu Olduğum Yer'', İstanbul'dan, en mutlu oldukları yer olan İzmir'in Foça ilçesine gitmek için yola çıkan iki sevgilinin, yol boyunca yaşadığı maceraları ve kendilerini takip eden mafyadan kaçışlarını izleyiciye sunuyor.





RİNA



Haftanın son yerli filmi olan Şenol Sönmez'in yönettiği ve Paşhan Yılmazel, Eray Türk, Çağlar Çorumlu ile Merve Sevi'nin rol aldığı ''Rina'', ada ve insanın yalnızlığı benzeşmesinden doğan bir metaforu yansıtıyor. Rina, insanların hayalleri için yaptığı fedakarlıkları irdeliyor.





MİN DİT



Miraz Bezar'ın yönettiği ve Şenay Orak, Muhammed Al, Hakan Karsak ile Berivan Ayaz'ın oynadığı ''Min Dit'', bir aile dramını anlatıyor. Filmin konusu şöyle:



''Diyarbakır-Batman yolunda, karanlık bir Mayıs gecesinde, 10 yaşındaki Gülistan ve kardeşi Fırat'ın hayatı acı bir şekilde değişir. Gazeteci olarak çalışan baba ve anneleri çocukların gözleri önünde öldürülür. Geriye sadece 6 aylık kız kardeşleri Dilovan kalır. Kısa bir süre sonra teyzeleri de kaybolunca Gülistan ve Fırat kendi başlarına kalır, Diyarbakır'ın sokaklarında yaşamaya başlar.''





DR. PARNASSUS



Terry Gilliam'ın yönettiği ve Heath Ledger, Christopher Plummer, Verne Troyer ile Andrew Garfield'ın oynadığı ''Dr. Parnassus/The Imaginarium Of Doctor Parnassus'', şeytanla bir anlaşma yapan doktorun hikayesini anlatıyor. Bu anlaşma sonucu doktorun kızını şeytana vermek zorunda kaldığı filmin konusu özetle şöyle:



''İnsanların düş gücünü etkileme yeteneğine sahip olan Dr. Parnassus, karanlık bir sır ile lanetlenmiştir. Parnassus, şeytan Bay Nick ile bir iddiaya girer ve ölümsüzlüğü kazanır. Yüzyıllar sonra, tek gerçek aşkıyla karşılaşınca Dr. Parnassus şeytanla bir başka anlaşma yapar, kızının 16 yaşına ulaştığı gün Bay Nick'in mülkiyetine geçmesi şartıyla ölümsüz gençliğe ulaşır.''





TİTANLARIN SAVAŞI



Louis Leterrier'in yönettiği ve Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes ile Gemma Arterton'un oynadığı ''Titanların Savaşı/Clash of the Titans'', tanrılar savaşını beyaz perdeye aktarıyor. Filmin konusu şöyle:



''Bir tanrı olarak doğmuş ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus, ailesini kinci tanrı Hades'e karşı koruma konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Perseus, Zeus'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hades'e karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu kendi kaderini çizmektir.''





HERKES Mİ ALDATIR?



Kamil Aydın'ın yönettiği ve Ragıp Savaş, Mine Tugay, Metin Zakoğlu ile Fatma Toptaş'ın oynadığı ''Herkes mi Aldatır?'', kadın ve erkek ilişkilerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Mizahi bir anlatıma sahip olan filmin konusu özetle şöyle:



''Evli ama çapkın bir adam, zengin kocası tarafından aldatılan mutsuz bir kadın... İkisinin yolları bir gece aynı otelde kesişir ve kendilerini yatağa zor atarlar. Sabah uyandıklarında kadındaki öfke yerini şaşkınlığa bırakmış, adam ise evine ve karısına dönmek için hazırlanmaktadır. Fakat her ikisini de büyük bir sürpriz beklemektedir. Adamın karısı ve kadının kocası aynı otelde burunlarının dibinde kalmaktadır.''





SERSERİ MAYINLAR



Ferzan Özpetek'in yönettiği ve Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Lunetta Savino'nun oynadığı ''Serseri Mayınlar/Mine Vaganti'', geleneksel bir İtalyan ailesinin öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.



İlk kez Berlin Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, makarna üreticisi bir İtalyan ailesinin geleneksel ve ahlaki kalıpların dışına çıkan çocuklarının, ne yöne gideceği kestirilemeyen öykülerini anlatıyor. İki arkadaşının başına gelen gerçek bir olaydan esinlenerek yazdığı filmde Ferzan Özpetek, bu öykülerin iç-içe geçirdiği büyülü bir zamanın içine çektiği izleyiciyi, oyuncularının yarattığı duygu denizindeki gelgitlerle baş başa bırakıyor.



İlk kez İtalya'da vizyona giren film, ilk üç günde 500.000 kişi tarafından izlendi.





AY



Duncan Jones'un yönettiği ve Sam Rockwell, Dominique McElligott, Rosie Shaw ile Kevin Spacey'nun oynadığı ''Ay/Moon'' bilimkurgu tarzına yeni bir soluk getiriyor. Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen filmin konusu şöyle:



''Astronot Sam, aya gönderilir. Uydu bağlantısının kopmasıyla iletişimi kaybeden Sam'i zor zamanlar beklemektedir, ama sonunda üsten ayrılabilecektir. Sam, halüsinasyonlar görmeye, hafızasını yitirmeye ve oraya nasıl geldiğini dahi unutmaya başlar. Sam o andan itibaren etrafında neler olup bittiğini anlamak için savaşmaya başlayacaktır.''





KUTU



2000'lerin en iyi filmlerinden Donnie Darko'nun yönetmeni Richard Kelly'nin yönettiği ve Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella ile Gillian Jacobs'nun oynadığı ''Kutu/The Box'' ahlaki değerlerle insanın doğası arasındaki ikilemi ortaya koyuyor. Richard Matheson'ın kısa öyküsünden uyarlanan filmin konusu şöyle:



''Norma ve Arthur Lewis çiftinin hayatı bir gün kapılarına bırakılan tahta kutu içindeki hediye ile tamamen değişir. Kutu, hayatlarında geri dönüşü olmayan olaylara sebep olacaktır. Gizemli bir yabancı eğer kutunun üstündeki düğmeye basarlarsa bir milyon doların sahibi olacakları yazılı bir not iletir. Fakat düğmeye basmaları aynı zamanda hiç tanımadıkları bir insanın ölmesine sebep olacaktır.''





UZAKLARA GİDELİM



Sam Mendes'in yönettiği ve John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen Ejogo ile Catherine O'Hara'nın oynadığı ''Uzaklara Gidelim/Away We Go'', ilk çocuklarını bekleyen genç çift hikayesini konu alıyor.



Çocuk sahibi olacaklarını öğrenen Burt ve Verona, yerleşip, kuracakları ailenin köklerini salabilecekleri ve çocuklarını büyütebilecekleri en ideal yeri aramak için Amerika'yı dolaşırlar.



Çiftin yol boyunca yaşadıkları aksilikler ve aradıkları ''ev''i bulmaları için onlara yardım etmeye çalışan enteresan akrabalar ve eski arkadaşlar da serüvenlerine renk katıyor.



Günümüzün en yetenekli yönetmenlerinden biri olan Sam Mendes'den bekleneceği üzere senaryosunu en iyi şekilde tamamlayan bir görsellik ve etkileyici soundtrack eşliğinde gelişen film hem Amerika'nın hali üzerine zekice gözlemlerle dolu hem de komedi içeriyor.