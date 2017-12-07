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9 yaşındaki Muhammet'in ezildiği anlar güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde sokakta oynarken geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki Muhammet Ali Yurteli, ölümden döndü

07 Aralık 2017 12:30

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde sokakta oynarken geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki Muhammet Ali Yurteli, ölümden döndü. Çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaza, geçen perşembe günü 1. Kadriye Mahallesi 708 Sokak’ta meydana geldi. Ev kadını Hediye Yurteli (22), hasta olan annesinin ziyaretine gitti. Yurteli annesinin evine girerken, oğlu Muhammet Ali, sokakta oynamaya başladı. Bu sırada Osman Gür’ün kullandığı 26 TE 782 plakalı kamyonet geri manevra yaparken, küçük çocuğu fark etmedi. Muhammet Ali kamyonetin altında kalırken, arka tekerlek bacağını ezdi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Muhammet Ali, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve bacağında kırıklar oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyonet sürücüsü ise serbest bırakıldı.
Kazanın yaşandığı o anlar ise sokaktaki bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde geri manevra yapan kamyonetin, Muhammet Ali’nin bacağının üzerinden geçmesi yer aldı.
Çocuğunun ölümden döndüğünü belirten anne Hediye Yurteli, \"Hasta olan anneme geçmiş olsun demek için onun evine gittim. Muhammet Ali de sokakta oyun oynuyordu. Bir süre sonra oğlumun çığlıklarını duydum. Sokağa çıktığımda yerde yatıyordu. Kamyonet geriye doğru giderken ezmiş. Bacağında kırıklar var. Hastaneye götürdük. Ölümden döndü. Eşim Ayakkabıcılar Sitesi\'nde gündelik işçi olarak çalışıyor. Sigortası yok. Çarpan kişi arayıp sormadı bile. Oğlumun sakat kalmasını istemiyorum\" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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