9 yaşındaki kayıp Emre, 16 saat sonra bulundu

Van’ın İpekyolu ilçesi’nde dün öğle saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Emre Aşan, 16 saat sonra bulundu.

İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Kevenli TOKİ konutlarında yaşayan 3 sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emre Aşan okul çıkışında eve dönmedi.

Bir süre yakınları tarafından aranan Aşan, bulunamayınca polise ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Mahalle sakinleri, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan yaklaşak 100 kişi el fenerleri yardımıyla Emre Aşan’ı aramaya başladı.

Arama çalışmalarına özel eğitimli dedektör köpekler de katıldı.

9 yaşındaki Emre Aşan, 16 saat sonra sağ olarak bulundu.