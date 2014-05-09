T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 yaşındaki kayıp Emre, 16 saat sonra bulundu

9 yaşındaki Emre Aşan, 16 saat sonra sağ olarak bulundu

09 Mayıs 2014 13:01

Van’ın İpekyolu ilçesi’nde dün öğle saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Emre Aşan, 16 saat sonra bulundu.

İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Kevenli TOKİ konutlarında yaşayan 3 sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emre Aşan okul çıkışında eve dönmedi.

Bir süre yakınları tarafından aranan Aşan, bulunamayınca polise ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Mahalle sakinleri, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan yaklaşak 100 kişi el fenerleri yardımıyla Emre Aşan’ı aramaya başladı.

Arama çalışmalarına özel eğitimli dedektör köpekler de katıldı.

9 yaşındaki Emre Aşan, 16 saat sonra sağ olarak bulundu.

ETİKETLER

kayıpçocukaramaemrevan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24