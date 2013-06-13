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9 yaşındaki İngiliz, Türkiye’ye oyuncak pasaportla giriş yaptı

Dokuz yaşındaki İngiliz Emily Harris'in, oyuncağı için hazırlanmış bir kimlik kartı ile Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi.

13 Haziran 2013 13:30

Işıl Öz

Annesi ve babası ile bir haftalık tatil için Antalya'ya gelen Emily'nin yanlışlıkla kendi pasaportu yerine, oyuncağının kimlik kartını görevlilere teslim ettiği anlaşıldı. Bu durumu sonradan farkeden aile, hayrete düştüklerini itiraf etti.

Görevliler, “Lilly Harris” adlı oyuncak adına düzenlenmiş ve kapağında da oyuncağın resimleri olan pasaporta giriş damgası basarak kızın geçişine izin verdi.

Emily'nin annesi yaptığı basın açıklamasında, "Üstelik Emily'nin oyuncağı tek boynuzlu at  bizimle tatilde değildi" diyerek olaya komik tarafından baktıklarını söyledi ve ekledi: " Tabii işin şakası bir yana, bu ihmal başka bir ülkeye bir çocuk kaçırmanın ne kadar kolay olacağını düşündürttü bize, endişe ettik" dedi. 

 

 

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