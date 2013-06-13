9 yaşındaki İngiliz, Türkiye’ye oyuncak pasaportla giriş yaptı

Işıl Öz



Annesi ve babası ile bir haftalık tatil için Antalya'ya gelen Emily'nin yanlışlıkla kendi pasaportu yerine, oyuncağının kimlik kartını görevlilere teslim ettiği anlaşıldı. Bu durumu sonradan farkeden aile, hayrete düştüklerini itiraf etti.



Görevliler, “Lilly Harris” adlı oyuncak adına düzenlenmiş ve kapağında da oyuncağın resimleri olan pasaporta giriş damgası basarak kızın geçişine izin verdi.

Emily'nin annesi yaptığı basın açıklamasında, "Üstelik Emily'nin oyuncağı tek boynuzlu at bizimle tatilde değildi" diyerek olaya komik tarafından baktıklarını söyledi ve ekledi: " Tabii işin şakası bir yana, bu ihmal başka bir ülkeye bir çocuk kaçırmanın ne kadar kolay olacağını düşündürttü bize, endişe ettik" dedi.