9 yaşındaki gazeteci cinayet çözdü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Hilde Kate Lysiak isimli 9 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle yaşadığı Selinsgrove bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan bir cinayet olayını haber alıp, olay yerini incelemeye gitti. 3. sınıfa giden küçük gazeteci zaman kaybetmeden izlenimlerini kendisine ait haber sitesi Orange Street News'te yayımladı.

Komşulardan ve polisten bilgi topladı

Kate Lysiak, ailesiyle yaşadığı bölgeye polis araçlarının yoğun bir şekilde yönlendirildiğini görünce, her yetişkin gazetecinin yaptığı gibi, kalemini ve kamerasını yanına alıp zaman kaybetmeden olay yerine doğru yola çıktı. Komşulardan ve polislerden bilgi toplayan Kate, olayı ''Özel haber: 9. Sokak'ta cinayet!'' başlığıyla haber sitesinde okuyucularına duyurdu. Küçük kız olay yerinde kaydettiği bir videoyu da ''Bu soruşturma için yoğun çaba sarf ediyorum.'' notuyla paylaştı.

Hilde Kate Lysiak, yazar ve eski bir New York Daily News gazetesi muhabiri olan babasıyla sık sık gazetenin haber merkezine gittiği ve babasının New York sokaklarında gerçekleştirdiği haber takibi koşuşturmacalarında yanından ayrılmadığı belirtildi.

Gazetecilik yapmak istiyor

Küçük kız geçtiğimiz pazartesi günü haber sitesinden yaptığı açıklama, ''Ben sadece insanların olanlardan haberdar olmasına aracılık etmeyi seviyorum.'' ifadesini kullandı. Gazeteceliğin geleceği için iyi olmayacağını söyleyen çevresindeki yetişkinlere kulak asmayan Kate, kariyer planlamasını da tutkulu olduğu bu alan üzerine kuruyor: ''Gazetecilik gerçekten yapmak istediğim şey, en sevdiğim yanı ise suçluları rapor etmek.''

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