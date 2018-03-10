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9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Y

10 Mart 2018 17:59

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, Y.B. (9) , oynadığı av tüfeğininin kazayla ateş alması sonucu kız kardeşi Z.B.\'yi (6) sol bacağından yaraladı.
Karacasu ilçesinin kırsal Yaykın Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, Y.B., dayısının evinde bulduğu av tüfeğiyle oynarken, silahın kazayla ateş alması sonucu, yanında oynayan kız kardeşi Z.B.\'yi sol bacağından yaraladı. Z.B., ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk, tedbir amaçlı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi bölümüne sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı, tüfeği muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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