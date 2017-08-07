9 yaşındaki çocuk, NASA'nın 'Gezegen koruma memuru' olmak istedi: Kardeşim bana hep 'uzaylı' diyor

NASA, geçen hafta verdiği 'Gezegen koruma memuru' ilanına başvuran 9 yaşındaki çocuğun 'niyet mektubunu' ve kendisine verilen cevabı sosyal medya hesabından yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'Gezegen Koruma Memuru' ünvanıyla senelik 187 bin dolar maaş ile çalıştırmak üzere geçen çarşamba verdiği ilana 9 yaşında bir çocuk başvurdu. El yazısıyla yazdığı 'niyet mektubunda' kendisini '9 yaşında olsa da uygun bir aday' olarak tanıtan Jack Davis'in başvurusunu, NASA yanıtsız bırakmadı.

Davis, mektubunda başvurma gerekçesini 'kız kardeşinin kendisine 'uzaylı' diye seslenmesi ve neredeyse tüm uzay ve uzaylı filmlerini izlemiş olması' olarak açıkladı.

Mektubunun sonuna 'Galaksinin Koruyucusu' şeklinde imza atan Davis, 'bilgisayar oyunlarında çok iyi olduğunu ve yaşı genç olduğu için bir uzaylı gibi düşünmeyi öğrenebileceğini' yazdı.

NASA gezegen bilim direktörü James Green, Davis'in mektubuna, görevin içeriği hakkında detaya inerek yanıt verdi. Mektupta, görevin, Dünya ve diğer gezegenler arasında yapılan yolculuklar sırasında mikropların taşınmasının engellenmesi olduğunu açıklayan Green, Davis'e ileride kendisini Nasa'da görmeyi umduklarını belirtti.

Davis'in ayrıca NASA gezegen araştırma müdürü Jonathan Rall tarafından telefonla arandığı ve pozisyona ilgisinden ötürü kutlandığı öğrenildi.