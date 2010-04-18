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Yaşam

9 yaşındaki Bengü satrançta Avrupa Şampiyonu

İlköğretim üçüncü sınıf öğrencisi dokuz yaşındaki Bengü Sena Ayan, satrançta Avrupa Şampiyonu oldu.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - İlköğretim üçüncü sınıf öğrencisi dokuz yaşındaki Bengü Sena Ayan, satrançta Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye şampiyonlukları bulunan Bengü Sena Ayan, 4-12 Nisan tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılan Avrupa Okullararası Bireysel Şampiyonası’ndan Avrupa Şampiyonu olarak döndü. Ayan, dokuz yaş grubu kızlar kategorisinde 15 rakibini geride bıraktı.

Bengü Sena Ayan, antrenörü Aydın Dumanlı ile yaptığı hazırlık çalışmalarıyla başarıya ulaştığını, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti. Türk Milli Takımı’nda da yer alan Ayan, “Satranç sayesinde birçok arkadaşım olduğu gibi derslerimde de çok başarılı oldum. Türkiye’ye ve Mersin’e Avrupa Şampiyonu olarak döndüm. Önümüzdeki aylarda Kayseri’de yapılacak Okullararası Bireysel Dünya Satranç Şampiyonası için A Milli Takım’a gireceğim. Hedefim Dünya Şampiyonluğu. Satrançta büyük usta olmak istiyorum” dedi.

Yaşıtlarına da çağrıda bulunan Ayan, onlara satranç oynamalarını tavsiye etti. Ayan, “Satranç hayatın kendisidir. Zor hamleler, hayatta karşılaştığımız sorunlardır. Başarılı hamleler yaptığınızda hem sorunları yenmiş olursunuz, hem de şampiyon olursunuz” diye konuştu.

Antrenör Aydın Duman da, bengü sena Ayan’ın haftada beşgün, günde iki saat şampiyonaya hazırlandığını belirterek, “Bengü, Kayseri’deki yarışmada da hem Mersin’in, hem de Türkiye’nin gururu olacaktır” dedi.

Şampiyon satranççının babası Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Ayan ile hemşire annesi Fatma Ayan da, kızlarıyla gurur duyduklarını söyledi.



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