9 yaşında anne oldu!

Meksika’da 9 yaşında bir kız çocuğu doğum yaptı. Bebeğin babasının ise kaçtığı iddia edildi. Olayı araştıran polislere göre, Dafne tecavüz kurbanı olabilir.

Meksikalı 9 yaşındaki Dafne’nin bir kız çocuğu doğurduğu belirtildi. Dafne’nin annesi, kızı hamile kaldığında sadece 8 yaşında olduğunu söyledi.

Polis, bebeğin babası olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genci arıyor. Araştırmayı yürüten Jorge Villasenor, “Olayı öğrenebilmek için kaçak babayı arıyoruz. Küçük kız neler yaşadığının farkında değil. Tecavüz ve cinsel istismar durumuyla karşı karşıyayız” dedi.

The Sun gazetesinin haberine göre, anne ve bebeğinin sağlık durumu iyi durumda.