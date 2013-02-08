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Dünya

9 yaşında anne olan Dafne kısırlaştırıldı mı?

Meksika’da 9 yaşında doğum yapan Dafne’nin doktorlar tarafından kısırlaştırıldığı ileri sürüldü

08 Şubat 2013 22:08

Meksika’da 9 yaşında doğum yapan Dafne’nin doktorlar tarafından kısırlaştırıldığı iddia edildi. DNA testiyle bebeğin babasını bulmaya çalışan yetkililer, Dafne’nin üvey babasını da şüpheliler arasına aldı.

9 yaşında doğum yapan Dafne’nin doktorlar tarafından kısırlaştırıldığı ileri sürüldü. Doktorların ameliyatı ailesine danışmadan yaptığı bildirildi.

Daily Mail’in haberine göre, polis bebeğin babası olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genci ararken, ailenin komşuları Dafne’nin üvey babasının kızını taciz ettiğini iddia etti.

Yerel bir gazetenin haberine göre, okuma-yazma bilmeyen Dafne’nin annesi kızının çocuk yaşta hamile kalmasının bir suç olduğunu bilmiyordu. Dafne ise yedinci aya kadar hamile olduğunun farkında değildi. Dafne’nin annesinin hayat kadını olduğu da iddialar arasında. 10 tane kardeşi olan Dafne, okula gitmek yerine ev işleriyle ilgileniyordu.

El Occidental gazetesi, Dafne’nin birçok kez tecavüze uğramış olabileceğini yazdı.

Küçük kızın birçok kez babası tarafından dövüldüğü ve aynı yatağı paylaştıkları da iddialar arasında. Polis, Dafne'nin 17 yaşındaki sevgilisini ararken aynı zamanda tüm erkek akrabaların DNA örneklerini de toplamaya çalışıyor.

Polisin konuşmaya gittiği ailenin evini terk ettiği bildirildi. Kısırlaştırma iddiasını ise insan hakları komisyonu araştırıyor.

 

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