9 Yaşında Alzheimer'a yakalandı

Dokuz yaşında Alzheimer hastalığına yakalanan Isobel Jeffery'nin 30 yaşından önce ölmesi bekleniyor



İngiltere’de yaşayan 13 yaşındaki Isobel Jeffery Alzheimer hastası. Daha çok yaşlılarda rastlanan bu hastalık küçük kızda teşhis edildiğinde henüz dokuz yaşındaydı. Önce konuşma ve yutma kabiliyetini kısmen kaybetmeye başladı ardından hafıza kaybı, kabûslar ve halüsinasyonlar baş gösterdi. 70 yaşındaki bir Alzheimer hastasının belirtilerini taşıyan küçük kızın bu durumuna 12 milyonda bir rastlanıyor.



Isobel, annesinin yardımı olmadan yemek yiyemiyor, giyinemiyor, tek başına dışarı çıkamıyor. Dünyada yaklaşık 500 çocukta görülen bu hastalık nadiren tedavi edilebilir olsa da doktorlar Isobel’in tedaviye cevap vermediğini belirtiyor. Küçük kızının bu durumuna onu 24 saat gözetimi altında tutan annesi Nicola Jeffery durumun en acı tarafının da Isobel’in kabiliyetlerini kaybettiğinin kısmen farkında olması olduğunu söylüyor. “Doktorlar ilaçla tedavi olması mümkün değil diyor. Yaşadığım müddetçe ona bakacağım” diyen anne, dokuz yaşında aniden başlayan bu hastalık yüzünden kızının artık en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlatıyor.Alzheimer erken yaşta görüldüğünde 13 yaşındaki Isobel’de olduğu gibi sadece hafıza kaybına değil zihinsel ve fiziksel yeteneklerin yitirilmesine de yol açıyor. 10 veya 15 yıl kadar daha yaşama umudu olan Isobel’in 30 yaşından önce hayatını kaybedebileceği düşünülüyor. 39 yaşındaki anne Jeffery kızının durumuna dikkat çekmek için Londra’dan Paris’e bisiklet sürecek. 16 eylemde başlayacak bisiklet turu dört gün devam edecek. Jeffery bu eylemle küçük kızın hastalığı için araştırmalara ayrılacak bütçelerin artmasını amaçlıyor.