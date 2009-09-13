9 Yaşında Alzheimer'a yakalandı

Dokuz yaşında Alzheimer hastalığına yakalanan Isobel Jeffery'nin 30 yaşından önce ölmesi bekleniyor
İngiltere’de yaşayan 13 yaşındaki Isobel Jeffery Alzheimer
hastası. Daha çok yaşlılarda rastlanan bu hastalık küçük kızda teşhis
edildiğinde henüz dokuz yaşındaydı. Önce konuşma ve yutma kabiliyetini
kısmen kaybetmeye başladı ardından hafıza kaybı, kabûslar ve
halüsinasyonlar baş gösterdi. 70 yaşındaki bir Alzheimer hastasının
belirtilerini taşıyan küçük kızın bu durumuna 12 milyonda bir
rastlanıyor.
Isobel, annesinin yardımı olmadan yemek yiyemiyor, giyinemiyor, tek
başına dışarı çıkamıyor. Dünyada yaklaşık 500 çocukta görülen bu
hastalık nadiren tedavi edilebilir olsa da doktorlar Isobel’in tedaviye
cevap vermediğini belirtiyor. Küçük kızının bu durumuna onu 24 saat
gözetimi altında tutan annesi Nicola Jeffery durumun en acı tarafının
da Isobel’in kabiliyetlerini kaybettiğinin kısmen farkında olması
olduğunu söylüyor. “Doktorlar ilaçla tedavi olması mümkün değil diyor.
Yaşadığım müddetçe ona bakacağım” diyen anne, dokuz yaşında aniden
başlayan bu hastalık yüzünden kızının artık en temel ihtiyaçlarını
karşılayamadığını anlatıyor.
‘30 yaşından önce ölebilir’
Alzheimer erken yaşta görüldüğünde 13 yaşındaki Isobel’de olduğu gibi
sadece hafıza kaybına değil zihinsel ve fiziksel yeteneklerin
yitirilmesine de yol açıyor. 10 veya 15 yıl kadar daha yaşama umudu
olan Isobel’in 30 yaşından önce hayatını kaybedebileceği düşünülüyor.
39 yaşındaki anne Jeffery kızının durumuna dikkat çekmek için
Londra’dan Paris’e bisiklet sürecek. 16 eylemde başlayacak bisiklet
turu dört gün devam edecek. Jeffery bu eylemle küçük kızın hastalığı
için araştırmalara ayrılacak bütçelerin artmasını amaçlıyor.