9 Türk Beyrut'ta anıldı

T24-



Beyrut'un banliyö bölgesinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteri alanı Türk, Lübnan ve Hizbullah bayraklarıyla donatıldı. Gazze'ye yardım götürürken İsrail askeri saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 Türk şehit için, alanda sembolik olarak 9 tabut yer aldı. Hayatlarını kaybeden Türkler için Kur'an-ı Kerim okunan gösteriye video konferans yoluyla katılan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Türkiye'nin gösterdiği çabaları övdü.





Nasrallah, konuşmasının başında Türkiye'den özgürlük filosunu katılan kişilerin şehit olduğunu belirterek, ailelerine baş sağlığı diledi. Nasrallah, özgürlük filosunda yer alanların, İsrail tarafından saldırıya uğramasına rağmen, Türkiye'nin büyük çabalarıyla kısa zamanda bırakılmasını büyük bir başarı olarak nitelendirdi.





İsrail'in Türkiye'nin uluslararası desteği nedeniyle büyük bir şaşkınlık geçirdiğini ve istenen her şeyi yaptığını belirten Nasrallah, ''Yaşananlar İsrail için büyük bir facia olarak anılacaktır. Çünkü Türkiye'nin uluslararası ilişkileri onları şaşkınlığa uğratmıştır'' dedi.