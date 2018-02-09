9 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek
GALATASARAY
11:00 Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlanacak
BEŞİKTAŞ
16:00 Karşıyaka Ege Park Kartal Yuvası, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın da katılımıyla açılacak
18:00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Gaziantepspor - Adana Demirspor
BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi -
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Baskets Bamberg