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Spor

9 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek GALATASARAY 11:00 Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlanacak BEŞİKTAŞ 16:00 Karşıyaka Ege Park Kartal Yuvası, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da katılımıyla açılac

09 Şubat 2018 12:02

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY
11:00 Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlanacak

BEŞİKTAŞ
16:00 Karşıyaka Ege Park Kartal Yuvası, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın da katılımıyla açılacak
18:00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa  

SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Gaziantepspor - Adana Demirspor  

BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi - 
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Brose Baskets Bamberg

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