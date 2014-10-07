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Spor

Dokuz kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 9 Spor Toto Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

07 Ekim 2014 14:40

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor çirkin ve kötü tezahürat, Mersin İdmanyurdu, 8 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Sivasspor ise Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi gereği talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiler. Fenerbahçe Kulübü'nün ayrıca Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi gereği talimatlara aykırı hareketi nedeniyle de PFDK' ya sevk edildiği bildirildi.

 

Bekir İrtegün tedbirli olarak sevk edildi

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün'ün de Torku Konyaspor maçında Futbol Disiplin Talimatının 43. maddesi gereği kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK' ya sevkine karar verildiği kaydedildi. Bu arada PTT 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Bucaspor, Spor Toto 2. Lig takımlarından Kartalspor, Pendikspor, Tavşanlı Linyitspor, Menemen Belediyespor, Aydınspor 1923 de PFDK'ya sevk edildiler.

 

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