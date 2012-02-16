9 polisin daha görev yeri değişti

T24 - PKK’nın şehir yapılanması olan KCK soruşturması kapsamında 5 MİT’çinin ifadeye çağrılmasının ardından çıkan kriz sonrası görevden alınan emniyetçilere yeni isimler eklendi. İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde görevli 9 polis görevden alındı. Bunlar arasında 4 gün önce görevden alınan Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün yardımcısı Emniyet Müdürü Kazım Aksoy da bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 9 polisin görev yerlerinin değiştirilmesi talebini saat 16.00 sıralarında, Vali Hüseyin Avni Mutlu’ya iletti. Vali Mutlu’nun onayı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli müdür yardımcısı Kazım Aksoy, 2 emniyet amiri, 1 başkomiser ve 1 komiser ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 emniyet amiri, 1 başkomiser ve 1 komiser, başka birimlerde görevlendirildi. Geçen hafta da İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ve İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ile Bomba İmha Olay Yeri İnceleme ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, başka birime atanmıştı.



Emniyet Müdürü Çapkın: Görev gereği, rutin, bildiğimiz atamalar

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde PKK masasından sorumlu emniyet amirleri ve baş komiserlerinin görevden alınmasını, "Görev gereği, rutin bildiğimiz atamalar. Boşalan yerlere atamalar yapıldı" şeklinde değerlendirdi.