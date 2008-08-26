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Yaşam

9 PKK'lı öldürüldü

Mardin ve Bitlis'te, bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 8 PKK'lı ölü ele geçirilirken 3 korucu şehit oldu

26 Ağustos 2008 03:00

Mardin ve Bitlis'te, bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 8 PKK'lı ölü ele geçirilirken 3 korucu şehit oldu.

Mardin’in Derik ilçesinin GAP Bahçeleri mevkisinde çıkan çatışmada, terör örgütü PKK üyesi 2 kişi ölü ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Derik ilçesinin GAP Bahçeleri mevkisindeki zeytinlik alanda bulunan bağ evinin bahçesinde terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açılması ve mukavemette
bulunulması üzerine silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada terör örgütü üyeleri Latif Ciğer kod adlı M.D. ve Kawa Kalan kod adlı M.M.T’nin ölü ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şöyle
denildi:
"Silahlı çatışma sonrası, bağ evinde bulunan örgüt mensuplarına yardım, yataklık ve milislik yapan R.R. ve A.R. sağ olarak yakalanmıştır. Ölü ele geçirilen terör örgütü mensuplarının üzerlerinde ve R.R’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet Rus yapımı savunma tipi el bombası, 3 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 1 el telsizi ve telsizle irtibatlı 4 adet bantlanmış pil, 35 kilogram bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat, 110 gram A-4 plastik patlayıcı, 7 kilogram kükürt, 4 cep telefonu, 4 sim kartı, bombalama eylemlerinde kullanılan teknik ve elektronik malzemeler, çok sayıda örgütsel doküman ve lojistik
malzeme ele geçirilmiştir."
Açıklamada, R.R. ve A.R’nin tutuklandığı bildirildi.

Bitlis'te çatışma: 6 PKK'lı öldürüldü, 3 korucu şehit

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyü kırsalında çıkan çatışmada PKK’lı 7 teröristin ölü ele geçirildiği bildirlidi. Çatışmada 3 korucunun şehit olduğu, 1 korucunun yaralandığı belirtildi.
 

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