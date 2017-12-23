9 öğrenciye cinsel istismardan tutuklanan yurt görevlisinden skandal savunma: Çocuğun rızası vardı!

İzmir'in Dikili ilçesindeki özel bir yurtta 9 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ömer Faruk E., “12 yaşındaki bir öğrenciyle kendi rızasıyla birlikte olduğunu” iddia etti.

Dikili'de özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki çocuğun annesine yaşadıklarını anlatmasının ardından başlatılan soruşturmada, polis yurtta kalan 20'ye yakın çocukla görüştü. Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, 3 çocuk E.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, zanlının cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, çocuklara ait fotoğraflar ele geçirildi. Öğrencilere baskı yapan Ömer Faruk E.'nin 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı.

Önceki gün tutuklanan E.'nin ifadesinde, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" dediği belirtildi.

İstismar doktor raporuyla belirlendi

Olayın ardından 3 çocuk hastaneye götürüldü. Yapılan ilk tespitte, 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı doktor raporu ile belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen 9 çocuk 'Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi.

İddiaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçici olarak mühürlenen yurttaki bazı çocuklar ailelerinin yanına gitti, bazıları da özel bir yurda yerleştirildi. Yurdun 2011'de açıldığı 70 öğrenci kapasiteli olduğu ve ruhsatının da bulunduğu ortaya çıktı.