-9 MUHALİF İLE 4 SİVİL YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜ ECDEBİYE (A.A) - 02.04.2011 - Libya'nın doğusunda NATO'nun dün geceki bir hava bombardımanında yanlışlıkla 9 muhalifle 4 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Ecdebiye kentinde, muhaliflerle ilişkilerden sorumlu bir siyasi yetkili, Brega'da petrol tesisi yakınlarında dün gece NATO'nun hava bombardımanı düzenlediğini ve bombardımanda yanlışlıkla 9 muhalifle 4 sivilin öldüğünü belirtti. İsa Hamis, AFP'ye yaptığı açıklamada, bir muhalifin sevinç gösterisi olarak havaya ateş açtığını, bir koalisyon uçağının da biri ambulans 5-6 araçlık konvoya ateş ettiğini anlattı. Hamis, ''Bu muhalifin hatası. Uçaklar kendilerine ateş edildiğini düşündü ve konvoya ateş açtı'' dedi. Ölenlerin 9'unun muhalif, diğerlerinin de ambulansta bulunan biri sürücü 3 tıp öğrencisi olduğu belirtiliyor.