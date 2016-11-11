9 milyon liralık ikramiye tarihi yarımadaya çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyunun 473'ncü hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 9 milyon 170 bin 952 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Süper Loto'da büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Süper Lotoçekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 9 milyon 170 bin 952 lira 70 kuruş , 5 bilen 100 kişi 7 bin 216 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 748 kişi 163 lira 45'er kuruş, 3 bilen 96 bin 167 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.





Çekilişte, 12 milyon 5 bin 419 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 49 bin 368 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1milyon 145 bin 240 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.



Süper Loto'da kazandıran numaralar





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyunun 473'ncü hafta çekilişi yapıldı.



Çekiliş sonucunda bu haftanın kazandıran numaraları 6, 22, 23, 29, 35 ve 42 olarak belirlendi.