9 milyon emeklinin temmuz ayı zammı belli oldu

SGK ve Bağ-Kur’dan emekli olan 9 milyona yakın vatandaşın emekli maaşı belli oldu. Enflasyona göre yapılan zam, Temmuz ayında 3,63 oranında olacak.

Türkiye İstatik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyona göre yaklaşık 9 milyon ve Bağ-Kur emekli, Temmuz'da, bu yılın ilk 6 aylık döneminde belirlenen enflasyon rakamı kadar zam alacak. Buna göre, emekliler Temmuz ayında 3,63 oranında zam alacaklar.

Enflasyon Haziran’da yüzde 0,47 arttı. Beklentiler yüzde 0,1 oranında artmasından yanaydı. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,64 oldu.

Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.47 ile yüzde 0.1 dolayında olan beklentilerin hafif üzerinde yükseldi ve yıllık enflasyon bir puanın üzerinde yükselerek yüzde 7.64'e çıktı. Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık artış da yüzde 0.41 oldu.