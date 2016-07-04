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Yaşam

9 milyon emeklinin maaş zammı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak

04 Temmuz 2016 15:11

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli yaklaşık 9 milyon kişinin temmuzda alacağı zam oranı bugün (4 Temmuz 2016) gelen enflasyon rakamlarının ardından belli oldu.

Türkiye İstatik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Buna göre, emeklilerin zam oranı temmuz ayında 3,63 olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, haziranda enflasyon yüzde 0,47 oranında artarken beklentiler bu artışın 0,1 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon, bir puanın üzerinde yükselerek yüzde 7,64'e ulaşırken; yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık artış da yüzde 0.41 oldu.

 

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