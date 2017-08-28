9 milyon 100 bin kişi kendi ülkesinde mülteci konumunda

İç Göç Denetleme Merkezi, (IDMC) savaş ve doğal afetlerin göç üzerindeki etkisine ilişkin raporunu yayımladı. İç göçe zorlananların sayısında, 2016 yılına oranla yaşanan büyük artış dikkati çekti. 2017 yılının ilk yarısında dünya genelinde 9 milyon 100 bin kişinin kendi ülkesinde mülteci konumuna düştüğü görülürken, savaş nedeniyle ülkesinin başka gölgesine göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin sayısı ise 692 bin olarak açıklandı.

İç göçün yüzde 46’sı Sahraaltı Afrika’da

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre IDMC tarafından hazırlanan raporda, kendi ülkesinde mülteci konumuna düşenlerin 4 milyon 600 bininin ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle farklı yerlere göç etmek zorunda kaldığı kaydedilirken, doğan afetler nedeniyle göç etmek zorunda kalan kişi sayısı 4 milyon 500 bin olarak açıklandı. Savaş ve çatışmalar nedeniyle iç göçe maruz kalanların yüzde 46’sının, 25 Sahraatı Afrika ülkesinden olduğu belirtildi. Sahraaltı Afrika Ülkeleri arasında iç göçün en fazla yaşandığı ülke, 997 bin mülteci ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

692 bin Suriyeli yer değiştirdi

Raporda, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyelinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı ve 692 bin Suriye vatandaşının ülke içerisinde yer değiştirmek durumunda kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ortadoğu ülkeleri arasında iç göçün en fazla yaşandığı ülke Irak oldu. Irak’ta 922 bin kişi yaşadığı yerden ayrılarak, ülkesinin başka bir bölgesine sığınmak zorunda kaldı.

Doğal afetler en fazla Çin’i vurdu

Dünya genelinde 4 milyon 500 bin kişinin doğal afetler nedeniyle ülkesi içinde yer değiştirdiği bilgisinin yer aldığı raporda, geçtiğimiz ay Bangladeş ve Mynamar’da meydana gelen Mora tropik kasırgasının 851 bin kişinin evlerinden ayrılmasına neden olduğu vurgulandı. Kasırganın en faz iç göçe neden olduğu ülkeler ise Bangladeş ve Hindistan oldu. Doğal afetler nedeniyle ülkesi içinde göç yollarına düşenlerin en fazla olduğu ülke, 858 bin kişiyle Çin Halk Cumhuriyeti olarak açıklandı.

Yüzde 30 artış

IDMC’nin raporu, savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkesi içinde göçe zorlanan birey sayısında yaşanan artışı ortaya koydu. 2016 yılında 6 milyon 900 bin kişi iç göç yollarına düşerken, bu sayı 2017’de 9 milyon 100 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle iç göç oranında 2017’nin ilk altı ayında 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış gerçekleşti.

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Dünya genelinde 60 milyon mülteci

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre savaş, işkence ve kötü muamele nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı rekor düzeyde. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre 60 milyona yakın kişi mülteci konumunda. Bu rakam 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bu seviyede. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü arifesinde yayınlanan BM raporunda küresel mülteci krizinin 2. Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

En çok mülteci kabul eden ülkelerin başında Türkiye, Lübnan, Pakistan gibi ülkeler yer geliyor. 30 yılı aşkın süredir Afganistan’a ait olan “en çok mülteci gönderen ülke” titri altı yıldır savaşın pençesindeki Suriye’ye geçti.