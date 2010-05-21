9. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başladı

T24 - Mersin'de ''Portakallar Müzik Açıyor'' sloganıyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Müzik Festivali, piyanist İdil Biret'in verdiği konserle başladı.



Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür merkezi Şeref Salonu'ndaki sponsorlara plaket verilmesiyle başlayan açılış töreninde, festivalin kentin Türkiye'de ve dünyada tanınmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.



Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi olan festivalin kentin bütün dinamiklerinin yer aldığı farklı bir organizasyon olduğunu belirten Aksoy, ''Mersin Uluslararası Müzik Festivali, büyük bir başarı yakalayan festival haline geldi. Umuyorum ki, bu başarı bundan sonra da sürecektir'' diye konuştu.



Festival Yürütme Kurulu Başkanı Faik Burakgazi, ''Bu yıl festivalimize yerli ve yabancı 150'nin üzerinde sanatçı başvurdu. Önümüzdeki yılın festivalinde yer alacak sanatçılarla daha bugünden sözleşme yaptık. Festivalin internet sayfasının 32 ülkeden ziyaretçisi var. Bu başarının ardında müzikseverleriyle, belediyesiyle, iş adamıyla, sanatçıyla, akademisyeniyle Mersin var'' dedi.



Daha sonra Vali Aksoy, genç kemancı Alican Süner'e Nevit Kodallı Genç Yetenekler Ödülü'nü, tenor Erol Uras'a Festival Sanat Ödülü'nü, geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren eski Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadri Şaman'a da Festival Kent Ödülü'nü verdi. Şaman'ın ödülünü eşi Selma Şaman aldı.



Konser öncesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Şef Myron Romanul yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası'nın eşlik ettiği açılış konserinde, piyanist İdil Biret sahne aldı. Biret, ''Chopin'in 200. Doğum Yılı Kutlamaları'' nedeniyle bestecinin piyano eserlerini icra etti.



Festival kapsamında yarın, bas gitarist Levent Çetinkaya tarafından kurulan Lock Out Topluluğu, MEÜ Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da sahne alacak.





