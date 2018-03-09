9 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

11.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, mali konuları görüşmek üzere UEFA yetkilileriyle bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 İş ortaklığı toplantısı gerçekleşecek.

13.00 Fikret Orman, IGA\'ya geçerek futbol turnuvası kura çekimine katılacak.

18.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek

SÜPER LİG

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

1\'İNCİ LİG

14:30 Ankaragücü - Adanaspor (Kaldığı yerden devam edecek)

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22:45 Roma - Torino (Cengiz Ünder)

23:00 Girona - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)

VOLEYBOL

10.00 Türkiye Voleybol Federasyonu, 60. Yılı nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek.

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi

21:00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Doğuş

Avrupa Kupası

21:00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka

GÜREŞ

23 yaş altı Türkiye Şampiyonası devam ediyor (ERZURUM)