9 liralık paketin 7.5 lirası vergi

T24 - Son zamla 9 lira olan sigara paketinde ÖTV’den gelen pay 6.21 liraya, KDV’den gelen pay 1.37 liraya çıktı.



Sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı 6 puan arttı. Philsa bu gelişmenin ardından sigara ürünlerine yüzde 28 ile yüzde 44 oranlarında zam yaptı. British American Tobacco Türkiye ise 1.75 - 2 lira arasında zam yaptı. Zam öncesi 7 liraya satılan bir paket sigaranın fiyatı yapılan yeni düzenlemeyle 9 liraya yükseldi. 4.5 liralık bir sigarının fiyatı da 6.5 lira oldu.



Sigaraya uygulanan nispi vergi oranı yüzde 69’a (öncesi yüzde 63) çıkarıldı. Daha önce bir paket sigarada verginin payı yüzde 78 iken, ÖTV artıyla birlikte bu oran yüzde 84.2 seviyelerine çıktı. Türkiye’de geçen yıl tütün sektörü 14.8 milyar lira ÖTV, 3.6 milyar KDV olmak üzere 18.4 milyar lira vergi katkısı sağlarken, rakam toplam bütçe gelirlerinin yüzde 7’sinden fazlasını oluşturdu.



Öte yandan Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Muharrem Balcı, sigara yasaklarının ardından 2010 yılı içinde sigara kullanımında yüzde 13’lük bir düşüş yaşandığını belirterek, “Son fiyat artışlarıyla, kullanıcıların yüzde 10’unun sigarayı bırakmasını bekliyoruz” dedi.





Milliyet'in haberine göre, 7 liralık bir paket sigaradan daha önce 4.41 liralık ÖTV, 1.07 liralık da KDV alınıyordu. Zamla 9 lira olan pakette ÖTV’den gelen pay 6.21 liraya, KDV’den gelen pay 1.37 liraya çıktı.

Gelen vergi, gitmiyor!



2001 depremi sonrası Özel İletişim Vergisi adıyla iletişim sektörüne gelen ÖİV adlı verginin 2003’te kalıcı olarak kalıcı hale gelmesinin ardından, 2008 yılında İstanbul Kültür Başkenti Ajansı için benzin ve mazota konulan Kültür Vergisi’nin de ajans kapatılmasına rağmen hâlâ toplanıyor.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 30 Haziran 2011’de tasfiye edilmesine rağmen edilerek faaliyetlerine son verilirken, ajansın harcamalarını finanse etmek için 1 Temmuz 2008’den geçerli olmak üzere benzin ve motorine konulan ÖTV kaldırılmadı. Kültür vergisi benzinde litre başı 1.5 kuruş, mazotta 1 kuruş olarak alınıyor. 3.5 yılda bu kalemden 581 milyon lira kaynak sağlandı.



