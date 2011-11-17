9 koltukta 19 öğrenci öldü





T24- Çin'in Gansu eyaletindeki Zengning kentinde kreş öğrencilerini taşıyan bir minibüs kamyonla çarpıştı. Kazada 17'si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 45 yolcudan 13'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada servis aracının 'aşırı' dolu olduğu ortaya çıktı.







AA'nın haberine göre, kazanın meydana geldiği Gansu eyaletindeki Zengning'de yerel makamlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, sadece 9 koltuğu bulunan minibüse 64 yolcunun bindiği belirtildi. Şinhua haber ajansında yer alan habere göre, Yulinzi'de bir kamyonla kafa kafaya çarpışan servis aracındaki çocuklar, Yulinzi anaokuluna gidiyordu. Kazada, 17 çocuğun yanı sıra şoför ve bir kreş öğretmeni hayatını kaybetti.

Son olarak yaşanan feci kaza nedeniyle hükümeti eleştiren Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden politika bilimleri araştırmacısı Liu Shanying, bu kazayla birlikte hükümetin okul güvenliği konusunda izlediği politikanın ne kadar problemli olduğunun ortaya çıktığını savundu.





Son yıllarda yaşanan en kötü kazalardan biri olan bu olayın ardından ülkedeki Twitter benzeri sosyal paylaşım sitesinde de 800 binden fazla kişi olay ile ilgili yorum yaptı.



Dha Bao gazetesinde editörlük yapan Zhang Zhen ise okullardaki kötü ulaşım şartlarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu olay, hükümetin gözünü açmayacak mı?" ifadesini kullandı.