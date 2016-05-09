9 kişinin katili Yusuf Taş hakkında 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Gaziantep'te eşi ve 8 yakının öldürdükten 55 gün sonra yakalanan Yusuf Taş hakkında hazırlanan iddianame, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yusuf Taş'a 9 kişiyi öldürmek, iki kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçundan 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kendisine yardım ettiği öne sürülen 4 yakını hakkında da çeşitli cezalar talep edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı Ömer Tuncay İpek tarafından hazırlanan iddianamede, Yusuf Taş'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle ayrı yaşadıkları ve boşanma davasının açıldığı belirtildi. İkili arasında mal paylaşımı nedeniyle sık sık kavga yaşandığı ileri sürülen iddianamede, olay günü teyzesi Şenel Çakmak'ın evinde bulunan eşi Tuba T. ile Turan T'nin, Yusuf T ile telefonla görüştüğü ve taraflar arasında küfürleşmenin ardından, Yusuf T'nin motosikletle Şenel Çakmak'ın Düztepe Mahallesi'ndeki evine geldiği kaydedildi.

Evinin önünde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Tuba T'nin annesi Kudret T'nin karakola gitmek için evden ayrıldığı bu sırada Tuba T'nin eve girip, kapıyı kapatmasınafırsat vermeyen Yusuf T'nin eve girerek, koridorda bulunan Tuba T. ile Turan T'ye yanında getirdiği tabancaya ateş ettiği, daha sonra kilitli olan odanın kapısını kırarak içeri giren Yusuf T'nin burada bulunan Şenel Çakmak ile bir çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğu da yaraladığı vurgulandı.



Olay yerinden motosikletiyle kaçan Yusuf T'nin, eşi Tuba T'nin kendisiyle boşandıktan sonra amcaoğluyla evlendirileceği dedikoduları nedeniyle husumetli olduğu amcası Mustafa T'nin evine gittiği, burada da amcasıyla eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra kaçtığı aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu araştırma ve takip sonucunda, Yusuf T, Gaziantep Otogarında İzmir'e gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüphelinin alınan ifadesinde olay yerine giderken içtiği iki hap nedeniyle bir şey hatırlamadığını beyan etse de mevcut delillerin sanığın tasarlayarak, eşini ve diğer maktulleri öldürdüğünü göstermektedir. Ayrıca Yusuf T'nin kardeşinin kayınbabası olan Mehmet Eraslan'ın, Yusuf T'nin İzmir'e oradan da yurt dışına çıkması için farklı bir isimle Yusuf T'ye ve refakat etmek üzere kendisine de otobüs bileti aldığı, baba Halil ile kardeşi Şerif T. ve dayısı Arif T'nin şüphelinin saklanmasına yardım ettikleri ve suç aleti tabancayı saklayarak, suç delillerini gizlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, 9 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla Yusuf T'ye 11 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istendi. Yusuf T'nin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme ve suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Kudret T'nin müvekkili avukat Metin Kınacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın çok acı olduğunu, cinayetlerin iki ayrı adreste gerçekleştiğini belirterek, "Soruşturmayı önce iki ayrı savcı inceledi. Düztepe ile Akdere mahallelerinde yaşanan olaylar için ayrı ayrı tahkikat başlatıldı ama tek şüpheli olduğu anlaşılınca dosya birleştirildi ve soruşturma tamamlandı. Dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Biz de davaya müdahil olarak, sanıkların gerekli cezaları almaları için araştırmalarımızı yapacağız." dedi.

Öte yandan, Yusuf T'ye, geçen yıl şubat ve temmuz aylarında eşi Tuba T'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açıldığı, yaralama suçlarından iki kez iyi hal indirimi uygulanarak, 3 bin lira para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Gaziantep Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak'ta Yusuf T. tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen silahlı saldırısı sonucu, aralarında kendisinden boşanmak isteyen eşinin de bulunduğu 4 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Bu olaydan kısa süre sonra da Sam Mahallesi'ndeki bir evde, şüphelinin amcası, yengesi ve çocuklarının da bulunduğu 5 kişi daha silahla vurulmuş halde bulunmuştu.