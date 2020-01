9 kişinin katili Yusuf Taş 2 aydır yakalanamadı

Gaziantep’te ayrılma aşamasındaki eşinin başka birisiyle evlendirileceği iddiasıyla 5 Ocak günü 9 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan cinayet zanlısı Yusuf Taş, hâlâ yakalanamadı. Polisin çalışmaları sürerken, öldürülen Tuba Taş’ın annesi Kudret Taşçı kendisi hakkındaki koruma kararının kaldırıldığını söyledi.

Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre, korumaların çekilerek kendisine bir polisin cep telefonu numarasının verildiğini, bir şey olması durumunda bu numarayı aramasını istediklerini belirten Taşçı, “Can korkusuyla yaşıyorum. Zanlının hedefinde ben ve hayatta kalan tek yakınım olan kız kardeşim var. Bana bir numara verdiler. Bir şey olduğunda o numarayı aramamı söylediler. O numarayı arayana kadar, zaten her şeyi bitmiş olur. Yusuf beni öldürdükten sonra mı gelecekler? Her an çıkıp gelecek diye tedirgin oluyorum” dedi.