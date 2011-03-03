9. Kadın Filmleri Festival'i 'Elbette Eşitiz!' diyor

T24- 9. Filmmor Kadın Filmleri Festivali 12 Mart'ta başlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın ve erkeğin eşit olması mümkün değil" sözlerini akıllara getiren "Hiç tartışılacak yanı yok! Elbette Eşitiz!" sloganıyla yola çıkan festival, İstanbul'un ardından Van, Antalya ve Trabzon'da seyirciyle buluşacak.















"Kadınlarla birlikte kadınlar için sinema yapmak, itiraz etmek, üretmek, düşlemek ve eylemek için" yola çıkan Filmmor Kadın Kooperatifi'nin, bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği Filmmor Kadın Filmleri Festivali, bu yıl da kadınların kadınlara ve hayata dair sözlerini sinema izleyicisiyle buluşturuyor. 25 ülkeden, 88 kadın yönetmenden 60'ı aşkın filmin gösterileceği festival, 12-20 Mart'ta İstanbul'da, 26-27 Mart'ta Van'da, 2-3 Nisan'da Antalya'da, 9-10 Nisan'da Trabzon'da olacak.



"Yaşarken eşit miyiz?"



9. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, seyircilerine sene boyunca sık sık tartışılan kadın-erkek eşitliğini soruyor:

"Yılı yine, bir yandan yaşamın her alanına sirayet etmiş bunca eşitsizliklerin cinskırım halini alan kadın cinayetlerine varan sonuçları, bir yandan kadın-erkek eşitliğine karşı açıklamalar, eylemlerle geçirince artık duyulması dileğiyle: Eşitiz Dedik!

Bu yılki festivalin tema-sözüne:

- Alınamaz, verilemez, çalınamaz, kazanılamaz, dikilemez, biçilemez olan ama hala metreyle ölçüp teraziyle tartmaya kalkanlara rastlanan,

- Yasalarda olan ama fiiliyatta evrile çevrile yok edilen,

- İdraki ve inşası için fizik-biyoloji, fıtrat-yaradılıştan öteye geçmeyi gerektiren eşitliğin artık anlaşılır ve yaşanır olması dileğiyle: Eşitlik Dedik!

Şimdi bültenle, afişle, yaklaşan festivalle söze devam ediyoruz:

Hiç tartışılacak yanı yok Elbette Eşitiz!

Asıl mesele, Yaşarken Eşit Miyiz?"



Filmler, atölyeler ve diğer etkinlikler





Festivalde, "Kadınların Sineması", "Toplu Gösterim", "Kadınlardan Ortadoğu", "Kendine Ait Bir Cüzdan", "Annelik Meselesi" ve "Cins-iyet-ler" bölümlerinde 25 ülkeden 88 kadın yönetmenin 61 filmi gösterilecek.

Festival etkinlikleri kapsamında, Ayşe Düzkan ile sinemada cinsellik, Alin Taşçıyan ile sinemada sansür, Hülya Uğur Tanrıöver ile Film Okuma atölyeleri; "Queer?" başlıklı bir atölye-söyleşi ile "Eşitlik: Ne Hediye Ne Lüfuf Ne de Gaspa Müsait" başlıklı bir panel de gerçekleştirilecek.

Ayrıca Filistin Shashat Kadın Filmleri Festivali ve Uluslararası İsrail Kadın Filmleri Festivali ile ve festivale katılan yönetmenlerle buluşmalar, söyleşiler var.

Ayrıca, Filmmor'un gelenekselleşen Altın Bamya Ödülleri de sahiplerini bulacak. Altın Bamya Akademisi tarafından "Cinsiyetçi filmlerin gelecekte yine beyazperdede yer almamasını umarak verilen" ödüllere Büşra, Ejder Kapanı, Çakallarla Dans, Romantik Komedi ve Yahşi Batı. Ödül Töreni, 20 Mart Pazar Cezayir'de yapılacak.

"Haydi festivale"



Festival ekibinin çağrısı tüm kadınlara:

"Evin işi, çarşının telaşı, hayat gailesinden ötesini hak ettiğimiz için,

Şehre-çoğu festivale-sinemaya gelmeyen kadınların sinemasından filmler görmek için,

Dünyanın yirmi beş ülkesinden kadınlarla, sözleri, deneyimleri, düşleri, filmleriyle buluşmak için...

Eşitliğe cinsiyetiniz ya da konumunuzdan dolayı direnmek eğilimindeyseniz kadın-erkek eşitliği fikriyatını anlamaya giriş için...

Ya da başka türlü bir festival keyfi yaşamak için... Haydi festivale..."

Festival hakkında daha detaylı bilgi için Filmmor Kadın Kooperatifi'nin www.filmmor.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.