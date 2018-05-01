9 ilde, 10 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta yürütülen FETÖ/PDY\'nin hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında, 9 ilde, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen örgütün \'mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum\'da 1 eski teğmen, meslekten ihraç edilen 3 hakim, 5 avukat ve 1 araştırma görevlisinden oluşan toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.