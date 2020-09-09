9 ilaç şirketinden ortak açıklama: Güvenlik ve etkinliği kanıtlanana kadar hiçbir Koronavirüs aşısını piyasaya sunmayacağız

Dünyanın önde gelen dokuz ilaç şirketi, ortak bir açıklama yaparak, "bilimin yanında olduklarını" ve etkinliği ile güvenliği titizlikle kanıtlanan kadar hiçbir Koronavirüs aşısını piyasa sunmayacaklarını söyledi.

Açıklamaya imza atanlar arasında Pfizer, Modena ve AstraZeneca gibi etkin bir aşı geliştirme ihtimali yüksek şirketler de yer alıyor.

Şirketler, Koronavirüs aşısıyla ilgili verecekleri kararın "kapsamlı ve yüksek kaliteli klinik testlerin" sonuçlarına dayanacağını ve ABD Gıda ve İlaç Kurumu gibi düzenleyici kurumların yönlendirmelerine uyacaklarını söyledi.

Şirketler, "Bu vaadin, Covid-19 aşılarının incelendiğini ve sonunda onay alabileceği titiz bilimsel ve düzenleyici süreçlere yönelik kamuoyunun güveninin tesis edilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Trump'ın hedefi başkanlık seçimleri öncesi çalışmaların tamamlanması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bazı konuşmalarda 3 Kasım'da başkanlık seçimleri öncesinde aşı çalışmaların tamamlanıp, kullanıma hazır hale gelebileceğini söyledi.

Bu açıklamalar, bazı bilim insanları tarafından aşı geliştirme çalışmalarının siyasileştirilmesi olarak yorumlanmış ve eleştirilere neden olmuştu.

AstraZeneca, klinik denemeleri durdurdu

Öte yandan Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışması yapan AstraZeneca, bir denekte "açıklanamayan" bir hastalığın görülmesinin ardından Koronavirüs aşısıyla ilgili tüm klinik denemelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Denemeleri durdurulan aşı, sonuca en yakın adaylardan biri olarak görülüyordu. Klinik denemelerin durdurulması aşının yıl sonunda kullanıma hazır olacağı umutlarını kararttı.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, "Bu, klinik denemelerde potansiyel olarak açıklanamayan bir hastalık yaşandığında yapılan rutin bir hamledir" denilmişti.