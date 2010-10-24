-9 HAFTA SONUNDA LİGİN TEK KAZANAMAYANI KASIMPAŞASPOR MANİSA (A.A) - 24.10.2010 - Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ''Şehrimize, taraftarlarımıza oyuncularımıza tekrar teşekkür ediyorum'' dedi. Karaman, Spor Toto Süper Ligi'nde Manisaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona bulan Kasımpaşaspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularını kutladığını belirterek, önemli bir 3 puan kazandıklarını, yollarına devam ettiklerini söyledi. Karaman, Beşiktaş'ı yendikten sonra aldıkları bu galibiyetin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''İlk 45 dakikada farkı artıracak pozisyonlar bulmamıza rağmen bunu gerçekleştiremedik. İkinci 45 dakika futbol adına çok vasat geçti. 2-1'lik galibiyeti korumaya gittik. Rakibimize net pozisyon vermeden de maçı 2-1 tamamladık. 5 maçta 12 puan alan oyuncularımı kutluyorum. Öğrenmemiz, geliştirmemiz gereken, yapmamız gereken daha çok şey var. Çok çalışarak farklı bir futbol potansiyeli, farklı bir portresi olan takım haline gelmek istiyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Şehrimize, taraftarlarımıza, oyuncularımıza tekrar teşekkür ediyorum.'' -KASIMPAŞASPOR CEPHESİ Kasımpaşaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise 3 puan ile tanışmak için sahaya çıktıklarını bildirdi. Spor Toto Süper Ligi'nin 9. haftası sonunda tek kazanamayan takımın kendileri olduğunu anımsatan Vural, ''Maalesef bugün hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Oyuncularım maç içerisinde kendi performanslarını sahaya yansıtarak, mağlubiyete rağmen beni mutlu ettiler. Bugün kişiliğimizi, oynama isteğimizi ve yabancı oyuncularımızı kazandık. Umarım bundan sonra oynayacağımız ilk lig maçında 3 puanı alırız. Hikmet Karaman hocayı kutluyorum, 5 maçta 4 galibiyet aldılar. Manisasporlu oyuncularla, futbolcularımı kutluyorum. Böyle kaybın, üzülmemesi gereken kayıp olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Kasımpaşasporlu oyuncular Özgür ve Onur da iyi oynadıklarını ancak, puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdiler.