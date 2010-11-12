9 günlük tatile sevinemediler

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İş kıyafetleriyle Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) gelen madenciler, kararın düzeltilmesi için GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu'dan yardım istedi. Hürriyet'in haberine göre, TTK, maden ocaklarında 3 grup halinde 2 ay mesaiye gidip 1 ay dinlenerek çalışan maden işçilerinden 15 Kasım Pazartesi günü iş başı yapması gereken B grubu işçilerinin, 7 gün boyunca bayram izninden faydalanıp yevmiye almamaları için 22 Kasım Pazartesi günü iş başı yapmalarını kararlaştırdı. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında B grubunda çalışan işçiler, sabah iş kıyafetlerini giyip müesseseye giderek karara tepki gösterdi. İşçiler, gece vardiyasından çıkan meslektaşları ve gündüz vardiyası için işe gelen ancak iş başı yapmayan madencilerin de desteği ile belde merkezine doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 400 kadar işçi, buradan belediye otobüsleriyle Zonguldak merkezdeki GMİS’e geldi.‘İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız’ sloganı eşliğinde GMİS’in bulunduğu sokağa giren işçiler, sendika önünde bir süre slogan attıktan sonra içeriye girdi. Şemsi Denizer Konferans Salonu’nda toplanan işçiler, GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu’dan, TTK’nın kararı düzeltmesi için yardım istedi.Ramis Muslu, sakin olmalarını istediği işçilere, TTK’nın uygulamasının yanlış olduğunu, bunu düzelttirmek için çalışacağını söyledikten sonra TTK Genel Müdürü Burhan İnan ile görüşmek için sendikadan ayrıldı. Bu sırada salonda bekleyen işçilerden bazıları yorgunluğa yenik düştü. Gece vardiyasından çıkıp arkadaşlarına destek veren işçilerin büyük bölümü koltuklarda uykuya daldı.Görüşmesinin ardından yeniden salona gelen Ramis Muslu, Genel Müdür Burhan İnan ile görüştüğünü, konunun Ankara’ya iletildiğini, ancak şu anda bir yanıt alamadıklarını, konunun TTK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi. TTK’nın kararını eleştiren Muslu, “Kurum bırakacak küçük hesapları. İşçi hesap derdinde. Üç kuruşluk bayram ücreti vermemek için böyle bir yöntem izlemişler. Ben bunları kınıyorum” dedi. Öğle yemeği olarak ekmek arası döner ve meyve suyu ikram edilen işçiler, Muslu’nun konuşmasının ardından salondan ayrıldı.