9 günlük tatilde acı kaza bilançosu: 145 ölü, 695 yaralı

İSTANBUL, (DHA)- BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü saat 17.00\'ye kadar yurt genelinde 186 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 145 kişi öldü, 695 kişi ise yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen 17 Ağustos Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikteki belli bölgelerde hem gidişte hem de dönüşte yoğunluklar yaşanırken, 9 günlük tatil boyunca alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00\'den gece yarısına kadar Manisa (2), Ordu, Bursa ve Düzce\'de meydana gelen 5 kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya (2), Çorum (2), Antalya (2), Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya (3), Manisa (2), Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya\'da meydana geldi.

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum (2), Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Uşak (2), Kocaeli (2), Zonguldak (2), İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane’de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı’nın ilk günü 21 Ağustos Salı günü, İstanbul (2), Sakarya (2), Uşak, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane, Tunceli, Antalya ve Ankara’da toplam 12 kaza oldu. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

EN FAZLA CAN KAYBI, BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 22 Ağustos Çarşamba günü ise 29 kaza meydana geldi. İstanbul (3), Gümüşhane (2), Antalya (2), Kırıkkale (2), Adıyaman (2), Malatya (2), Zonguldak (2), Sivas, Bursa, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Burdur, Kocaeli, Bingöl, Samsun, Kütahya, Çorum, Konya, Düzce ve Adana\'da meydana gelen kazalarda, 27 kişi öldü, 119 kişi yaralandı.

Bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü ise 21 kaza meydana geldi. Adana (3) Kırıkkale (2), Balıkesir (2), Adıyaman (2), İstanbul (2), Uşak (2), Kütahya, Ordu, Malatya, Çanakkale, Elazığ, Kayseri, Muğla ve Manisa’daki kazalarda, 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı\'nın dördüncü ve son günü olan 24 Ağustos Cuma günü 15 kaza meydana geldi. Gaziantep (3), Antalya (2), Çorum (2), Sinop (2), Aydın, Bursa, Kayseri, Düzce, Osmaniye ve Kocaeli’deki kazalarda, 11 kişi öldü, 64 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cumartesi günü ise 21 kaza oldu. Konya (3), Tekirdağ (3) , Zonguldak (2), Denizli (2), Gaziantep (2), İstanbul, Aydın, Niğde, Erzincan, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bursa, Rize ve İzmir’de meydana gelen kazada, 19 kişi öldü, 84 kişi de yaralandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü saat 17.00\'ye kadar ise 22 kaza meydana geldi. Bolu (2), Bursa (2), Uşak (2), İzmir (2), Ordu (2), Şanlıurfa, Hatay, Tekirdağ, İstanbul, Muğla, Kayseri, Çorum, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Amasya ve Balıkesir\'de meydana gelen kazalarda, 18 kişi öldü, 51 kişi de yaralandı.

