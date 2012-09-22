10 gazeteden 18 yazar Balyoz darbe planı davası kararlarını yorumladı

Balyoz darbe planı davası kararlarının açıklanmasının ardından birçok gazeteci, köşelerinde kararları değerlendirdi.

Milliyet gazetesinden Can Dündar ve Melih Aşık; Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin; Vatan gazetesinden Mustafa Mutlu ve Okay Gönensin; Cumhuriyet gazetesinden Bekir Coşkun ve Cüneyt Arcayürek; Yeni Şafak gazetesinden Ali Bayramoğlu; Zaman gazetesinden Mehmet Kamış ve Bülent Korucu; Star gazetesinden Fehmi Koru ve Hikmet Genç; Sabah gazetesinden Nazlı Ilıcak ve Mahmut Övür; Radikal gazetesinden Oral Çalışlar; Taraf gazetesinden Mehmet Baransu ve Ahmet Altan Balyoz darbe planı hakkında görüşlerini yazdı.

Cumhuriyet tarihinde bir sivil mahkemede ilk kez görülen darbe girişimi davası hakkında köşe yazarları şöyle dedi:

Milliyet

Can Dündar – Balyoz siyasi bir davaydı

AKP devri, Silivri mahkemesiyle anılacak. Balyoz Davası, konjonktürel bir davaydı. Siyasal güç dengesinin asker aleyhine değişmesi sayesinde yapılabildi ve beklenen sonuç geldi.

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Melih Aşık – Balyoz darbesi

(…) savcılar nedense Aytaç Yalman’ın ifadesine başvurmamış. Yalman’ın mahkemede tanıklık etmesi talebi ise mahkeme heyetince kabul edilmedi. “Eksik teşebbüs” iddiasının kilidi çözülmedi ama cezalar buradan geldi... İçinize sinerse...

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Hürriyet

Ertuğrul Özkök – Hayırlı oldu mu

Geçmişe bakarsak; Olağandışı dönemlerde mahkemelerin verdiği kararlar, verenler hakkında hayırlı olmamış. Tarih önünde hiçbir zindanın, hiçbir Bastin’in masuniyeti omamış… Silivri’nin ki olur mu…

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Sedat Ergin – Balyoz Davası asıl şimdi başlıyor

Yargıtay, temyiz aşamasında bu davaya gereken tarafsızlık, titizlik ve objektiflik ölçüleri içinde bakacağı konusunda Türk kamuoyunun güvenini kazanmak durumundadır. Yargıtay’ın bu dosyada vereceği sınav, Türk toplumunun adalet inancı açısından da bir mihenk taşı olacaktır.

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Vatan

Mustafa Mutlu – Balyoz davası şimdi başlıyor

Sorum Balyoz Davası’nda karar veren mahkeme heyetindeki sayın hakimlere: Çağdaş hukuk kurallarına uygun, dört dörtlük bir yargılama yaptığınızı söyleyebilir misiniz?

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Okay Gönensin – Davalarla bitecek mi

Bu davalar, sadece bir yanlışın gösterilmesini sağlamış davalardır, ama aynı yanlışların tekrarlanmayacağının güvencesi olamazlar.

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Cumhuriyet

Bekir Coşkun – Mahkeme!..

Ne kadar cumhuriyetçi, Atatürkçü subay varsa böylece sepetlendi... Şu andaki kadrolar getirilip oturtuldu size...

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Cüneyt Arcayürek – Curcuna!..

İnsancıl, yaşamsal hatta hukuksal derslere vesile oldu Balyoz davası: Hilmi Özkök de adını tarihe; bir mahkemede asker arkadaşlarını suçlayan, ama öteki mahkemede, suçladığı Org. Doğan’ın tanıklık çağrılarına karşın duruşmalara gelmeye gönüllü olmayan Genelkurmay Başkanı olarak yazdırdı.

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Yeni Şafak

Ali Bayramoğlu – Balyoz gibi kararlar?

Balyoz davası üzerinden askeri vesayet düzeni son derece ağır bir yara ve ceza almıştır. Balyoz kararları ordunun ve askerin korunaklı konumuna son veren bir nitelik taşımaktadır.

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Zaman

Mehmet Kamış – Gücün adalete yenildiği gün

Umut ediyorum ki Balyoz kararları yeni bir ülkeye uyanmamızı sağlar. Biz artık şahısları değil, suçu konuşuruz. Suça karışanların ağa babalarını değil de suçu konuşmaya başlarsak kimse hesaba çekilmeyeceğini düşünüp darbeye teşebbüs edemez, devlet içinde çeteleşme yoluna gidemez, sporda şike yapamaz... Eğer bunları yapanlar olursa da kimin yakını, kimin tanıdığı, hangi mesleğin mensubu olduğuna bakılmaksızın adalet onların yakasına yapışır.

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Bülent Korucu – Avukatsız karar adil mi?

Balyoz darbe davasında 21 ay süren yargılamalarda savunma yapan sanıklar, bitme aşamasına gelmiş yargılamaya yeni baştan başlamak istiyor. Madem mahkeme bu kadar kötü, yargılama adaletsiz, bir an önce bitsin; Yargıtay'a AİHM'ye gitme şansı doğsun. Neden mahkemenin kararını engellemeye çalışıyorlardı?

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Star

Fehmi Koru – Dünyada ‘komplo’ bizde ‘darbe’

Siyasi içerikli davalarda mahkeme heyetinin karara varması zordur. Ondan daha büyük zorluk da verilen kararların kabulünde yaşanır. Ülkeyi bizzat veya dolaylı yoldan yönetmenin kendilerinin hakkı olduğuna inanmış bir kadronun, ülke yönetimi yanlış ellere düştüğünde birilerinin “Daha ne duruyorsunuz?” diye kapılarına üşüştüğü komutan düzeyindeki askerlerin, tam da bunu yapmaya çalıştıkları için yargılanmayı kabulleri de hiç kolay değildir.

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Hikmet Genç – Konuşun bakalım Babıâli Balyozcuları!..

Artık bu ülkenin ‘Ayışığı’nda ‘Yakamoz’ları seyrederken ‘Sarıkızı’ ‘Eldiven’ ile sağma romantizmini hayal eden komutanlara tahammülü yok!!...

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Sabah

Mahmut Övür – Balyoz’la darbeler tarihine son

Yargı, geçmişte ifadesi dahi alınamayan dokunulmaz generallerin, sivilleri küçümseyen tavırlarına, baskısına rağmen pes etmedi tarihi görevini yerine getirdi.

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Nazlı Ilıcak – Balyoz davası ve askeri vesayet

(…) şimdilik sonuçtan büyük bir memnuniyet duymadığımı söylemek isterim. Benim için önemli olan -askeri vesayetin sona ermesi adına-, darbe teşebbüsünün yargılanmasıydı.

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Radikal

Oral Çalışlar – Darbecilikle ilk hesaplaşma…

Darbecilerin siyaset karşısında yenik düşmeleri, tarihsel bir kırılmadır. Tabii, üç askeri darbeyle kurumsallaşmış, adeta devletin işletim sistemine dönüşmüş bir militer yapıdan söz ediyoruz.

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Taraf

Mehmet Baransu – Hukuk yönetime el koydu

Dediğim gibi bir insanın hapse girmesi acı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alması ise daha acı. Bence bundan daha acı olanı tam teşebbüsün gerçekleşme olasılığı. Bu karar Türkiye’de devrim niteliğinde olacak. Artık darbe planlamanın çok da rahat yapılacağını düşünmüyorum.

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Ahmet Altan – Balyoz ve sistem

Balyoz davası, tarihimizde önemli adım. İlk kez darbeciler, darbecilikten mahkûm oldu. Bu önemli bir adım ama biz “darbecileri cezalandıracak” noktadan, darbeciliğin asla mümkün olmayacağı, ordunun her eyleminin, her hatasının sorgulanabildiği demokratik bir düzleme atlamalıyız artık. Bunu gerçekleştiremediğimiz sürece Uludereler, Bingöller bitmez.