9 Eylül'de bayrak çekme töreni artık yok

Değişen Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, İzmir Valiliği’ne her yıl 9 Eylül’de Türk bayrağı çekme töreninin de sonunu getirdi. İzmir’in Kurtuluş Günü’nde 89 yıldır her 9 Eylül’de süvariler tarafından getirilen bayrağın İzmir Valiliği’ne çekilmesi töreni bu yıl yapılmayacak.

Cumhuriyetin ilanından bu yana 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü’nün simgesi olan atlı süvariler tarafından getirilen Türk Bayrağı’nın İzmir Valiliği’ne çekilmesi töreni, Mayıs ayında değiştirilen Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin kurbanı oldu. Bu yıl ilk kez törenler atlı süvari birliği ve bayrak çekme töreni olmadan yapılacak. Ayrıca her yıl Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan geçit töreni de bundan böyle düzenlenmeyecek.



Programı komite hazırladı



9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 90’ıncı yıldönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. İzmir Valiliği’nce, Mayıs ayında yayınlanan yeni yönetmelik uyarınca kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin içerisinde bulunduğu 9 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Komitesi oluşturulduğunu programın komite tarafından hazırlandığını dile getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kutlama programı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılacak yürüyüş 09.30’da Basmane Karakolu önünden başlayacak. Anafartalar Caddesi’ni takip edecek kortej İkiçeşmelik ve Atlas Oteli önünden geçerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasının ardından çeşitli gösterilerle devam edecek. Kutlamalar kapsamında ayrıca İnciraltı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek olan 90’ıncı Yıl Zafer Koşusu, Vasıf Çınar Meydanı’nda “Bir Destandır 9 Eylül” maket sergisi açılacak. Kutlamaların akşamki programında ise 18.00’de Solo Türk ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi yer alacak. Kutlamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek fener alayı ve Zerrin Özer konseri ile sürecek.



Türk bayrağı vilayet konağında



İzmir, 15 Mayıs 1919’da başlayan Yunan işgalinden 9 Eylül 1922’de kurtuldu. 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Yunan ordusunu yenerek zafer kazanan Türk ordusu, 1 Eylül’de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” emrini alınca, Afyon Cephesinden Ege’ye, Akdeniz’e, Marmara’ya ulaştı.

9 Eylül sabahı İzmir’e ilk önce atlı birlikler girdi. Vilayet Konağı’na Türk Bayrağını çeken ise Yüzbaşı Şerafettin (İzmir) Bey oldu. 9 Eylül’de ikindi vakti Belkahve’deki gözetleme yerine gelen Mustafa Kemal Paşa, geceyi o zamanki adı Nif olan Kemalpaşa’daki Başkomutanlık Karargâhı’nda geçirdi. İzmir’e 10 Eylül sabahı hareket ederek, önce Vilayet Konağı’na ardından Karşıyaka’ya geçti. Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka’da İplikçizade Köşkü’nde konaklayacaktı.

Önünde toplananları selamladıktan sonra köşke yönelen Mustafa Kemal Paşa, geçeceği yere boylu boyunca serilen Yunan Bayrağını fark etti. Bayrağın neden yerde olduğunu sorunca, Mustafa Kemal Paşa’yı karşılayanlar, “Yunan Kralı Konstantin’in 1921’de İzmir’e geldiğinde bu köşkte ağırlandığını, kralın içeriye yere serilen Türk Bayrağını çiğneyerek girdiğini” anlattılar. Fakat Mustafa Kemal Paşa, “Yunan Kralı hata etmiş. Çünkü bayrak bir milletin onurudur. Ben bu hatayı tekrarlamam” diyerek, bayrağı kaldırttı.