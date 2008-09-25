9. dalganın kilit ismi Tuncay Özkan mı?

Ergenekon'da yeni gözaltılar

İddianamedeki 1 Numara Eruygur mu?

Tolon'a tahliye başvurusu

‘Biz Kaç Kişiyiz’ hareketinin kurucusu Tuncay Özkan’ın Ergenekon operasyonunun 9. dalgasının kilit ismi olduğu anlaşıldı.Özkan, Eruygur’a bağlı olarak örgütün lobi faaliyetlerini yürütmekle, doktoru Özcan, emekli askeri savcı Güvendiren ile Danıştay’da görevli polis memuru Kılıçarslan da Özkan’ın işlerini takip etmekle suçlanıyor.Ergenekon soruşturması kapsamında önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tuncay Özkan, Gürbüz Çapan ve Adil Serdar Saçan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin sorgusu sürüyor.Zanlılar dün avukatlarıyla görüştürüldü. Bu arada yapılan sorgunun detayları da ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 8. Dalga Operasyonunda yakalanan kişilerin neredeyse tamamının gazeteci Tuncay Özkan’la birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Bu nedenle soruşturmanın kilit isminin, Tuncay Özkan olduğu söyleniyor.Tüm parayı Özkan aldıTuncay Özkan’ı Ergenekon örgütü kapsamında takip altına alan polis, yaptığı incelemelerde, Kanaltürk televizyonunun gerçek sahiplerini buldu. Resmi kayıtlarda Tuncay Özkan’ın ismine rastlanmazken, kanalın evrak üzerindeki sahiplerinin Ahmet Burak Mızrak ve Kerim Can Kamal olduğu belirlendi. Ancak satış işlemlerinin ve paranın tahsilatının bizzat Tuncay Özkan’ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu nedenle Kerim Can Kamal’ın 6 milyon YTL vergi borcu bulunduğu ortaya çıktı. Özkan’ın paraları alırken Kamal’ın vergi borcu ile ortada kalması üzerine iki eski dostun arasının açıldığı öğrenildi.Manken sevgiliye gayrimenkulSoruşturma kapsamında takibe alınan Özkan’ın, Kanaltürk televizyonunun satışından elde ettiği paralarla, ikisi manken sevgilisi Duygu Dikmenoğlu’na olmak üzere birçok yerde ev ve arsa baktığı ancak uygun bir yer bulamadığı belirlendi. Özkan’ın gözaltına alındığı Bebek Aşiyan’daki evine ise bin 800 dolar kira verdiği öğrenildi.Avukatının komplo iddiasıTuncay Özkan’ın avukatı Ahmet Çörtoğlu, “Bu gözaltı tamamen siyasi bir olaydır. Tuncay Özkan yeni bir siyasi oluşumun başkanlığına geçeceği sırada gözaltına alınmıştır” iddiasında bulundu. Özkan’ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mümtaz Soysal’ın Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne katılmaya hazırlandığı öğrenildi.Kim niye gözaltına alındı?Örgüt bağlantısı- Tuncay Özkan: Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un gözaltına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, polis Tuncay Özkan’ın örgüt bağlantılarını tespit etti. Özkan’ın, emekli orgeneral Eruygur’a bağlı olarak örgütün lobi (sivil toplum kuruluşları) kanadında yer aldığı ileri sürüldü.İş takibi- Tanju Güvendiren: Ankara eski DGM savcısı emekli albay Güvendiren, Tuncay Özkan’ın Ankara’daki işlerini takip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Evrak takibi- Adnan Kılıçarslan: Danıştay’da görevli polis memuru Kılıçarslan’ın Tuncay Özkan’ın bazı evrak işlerini takip ettiği ileri sürüldü.Satın alma- Mesut Özcan: Tuncay Özkan’ın doktoru. Tıp doktoru olan Özcan’ın, soruşturmanın tutuklu zanlısı Hayrettin Ertekin’in ortağı olduğu Businnes Chanel’ı Tuncay Özkan adına satın almaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.Lobiciliğe yardım- Adnan Bulut: Kanaltürk televizyonunun eski haber müdürü, Tuncay Özkan’ın yakın çalışma arkadaşı. Lobi faaliyetlerinde Özkan ile birlikte yer aldı ancak kanalın satışından sonra Özkan’dan parasını alamadığı için yolları ayrıldı.Sevgilisini alt kata kilitlemişTuncay Özkan’ın önceki gün sabahın erken saatlerinde polisin kapıyı çalması üzerine o anda yanında bulunan manken sevgilisi Duygu Dikmenoğlu’nu, polisin gözaltına alabileceği endişesiyle evinin alt katındaki bir odaya kilitlediği ortaya çıktı. Evde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, ünlü mankeni kilitli bulunduğu odadan bularak dışarıya çıkardı. Özkan’ın manken sevgilisinin de gözaltına alınacağı endişesiyle böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.