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Sağlık

9 dakikada selülit tedavisi

Kadınların en büyük sorunlarından selülite 9 dakika gibi kısa sürede çözüm getiren serum üretildi.

05 Mart 2009 02:00

Kadınların en büyük sorunlarından selülite 9 dakika gibi kısa sürede çözüm getiren serum üretildi. 

Selülitleriniz tarih olacak

Selüliti 8 adımda yok edin

ABD'de yok satan ve İngiltere'de yakında satışa sunulacak olan `Adonia LegTone' adlı anti selülit serumu, İngiliz bilim adamlarını böldü. Doğal bitki embriyolarından elde edilen `Bitki kök hücresi' içerdiği iddia edilen Adonia LegTone'un, zayıf deri kök hücrelerine yeniden hayat vediği iddia edildi. Daily Mail gazetesi, İngiltere'de önümüzdeki hafta satışa sunulacak olan ve `9 dakika'da selülitleri iyileştirdiği öne sürülen `Adonia LegTone' adlı anti selülit serumunun, ülkenin önde gelen deri uzmanlarını fikir ayrılığna düşürdüğünü yazdı.

Hertfordshire Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başkanı Dr Gary Moss'un, firmanın kök hücreler hakkındaki `bilimsel' iddialarını `saçma' olarak değerlendirdiğini yazan gazete ayrıca haberinde, ürünün iddia edildiği gibi işe yaradığını söyleyen diğer uzmanın, ``Bu ürünün yaratıcıları `Nobel Ödülü' almayı hak ediyor'' sözlerine yer verdi.

Üretici firma Green Island Labs, doğal bitki embriyolarından elde edilen bitki kök hücresi içeren ürünün, zencefil yağı, biberiye yağı; limon kabuğu yağı olmak üzere 23 bitki yağıyla karışımından oluştuğunu açıkladı.

Ürünün selülitleri olan müşteri üzerinde denendiğini vurgulayan firma, yapılan test sonucunda krem sürülen deri dokusunda farklılık gözlendiğini belirtti. ABD'de piyasaya çıkan ürünün 7 gün içerisinde tükendiği ifade eden firma yetklileri, İngiltere'den 100 bin ön sipariş aldıklarını ve cremin bir şişesinin maliyetinin 68 sterlin (yaklaşık 164 YTL) olduğunu açıkladı.

(DHA)

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