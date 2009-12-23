9. Cumhurbaşkanı Demirel Moldova'da

Moldova'ya bağlı Gagauz Yeri'nin Özerkliğinin 15. yıldönümü sebebiyle Kişinev'de bulunan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Moldova Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Vekili Mihay Gimpu ile görüştü.

Gagauz Yeri'nin özerkliğe kavuşmasının 15. yıldönümü nedeniyle yarın Gagauz Yeri'nin başkenti Komrat'ta yapılacak kutlamalara dönemin Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile birlikte şeref konuğu olarak katılacak Demirel, bu gün Kişinev'de Moldova Parlamentosu Başkanı Mihail Gimpu'yu ziyaret etti.

Demirel, Moldava'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve o dönem hükümetin başında kendisinin bulunduğunu kaydederek, bağımsız Moldova'yı 5. kez ziyaret ettiğini hatırlattı. Bağımsızlığını kazanmasıyla, iki ülke arasında gelişen sıcak ilişkilere değinen Demirel, Türkiye'nin, Moldova'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirtti.

Süleyman Demirel, değişen dünya şartları içerisinde Moldova'nın gösterdiği gelişim ve Avrupa'ya entegrasyon çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bir çok ülke içerisinde var olan anlaşmazlıkların kan dökülmesine yol açtığına dikkati çeken Demirel, Moldova'nın o dönemdeki parlamentosunun bu sorunu barışçı yolla aşarak dünyaya, değişik etnik grupların bir çatı altında yaşayabildiğini gösteren bir model sunduğunu kaydetti.

Moldova'ya Gagauz Yeri'nin özerkliğinin yıldönümü sebebiyle geldiğini belirten Demirel, Moldova Cumhurbaşkanının davetlisi olarak 2004 yılında Moldova'ya geldiğinde Gagauz Yeri'nin Özerkliğinin 10. yıldönümü kutlamalarına da katıldığını ve 15. yıldönümüne de geleceğini söylediğini hatırlattı.

Demirel, Gagauz Yeri'nin Moldova'daki barışa katkı sağladığına, Türkiye ile Moldova arasında dostluk köprüsü kurarak ilişkileri güçlendirdiğine inandığını ifade etti.

-MOLDOVA MECLİS BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR-

Moldova Meclis Başkanı Mihail Gimpu da Türkiye ile Moldova arasında var olan ilişkilerin her zaman yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Süleyman Demirel'e teşekkürlerini iletti.

Demirel'in, Moldova'yı ilk ziyaretinde milletvekili olduğunu ve o dönemden beri Moldova'nın dostu olarak, Gagauzya'ya ve Moldova'ya desteklerini esirgememesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Gimpu, Gagauz Yeri'nin özerkliğinin 20. ve 30. yıldönümlerinde de Demirel'i görmekten memnun olacaklarını ifade etti.

Moldova'da çok sayıda Türk yatırımcılarının bulunduğunu ve Avrupa'ya entegrasyon sürecinde bu yatırımların önemine değinen Gimpu, bu yatırımların devam etmesini diledi.

Sovyet sisteminden, demokratik sisteme geçişin zor olduğunu belirten Gimpu, bu süreçte Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Süleyman Demirel de Moldova'nın, AB'ye entegrasyon çabasının mutlaka görüleceğini söyleyerek, "AB projesi bir barış, kalkınma ve bütünleşme projesidir ve bu nedenle seçici davranamaz. Eğer AB bütünleşmek istiyorsa, birliğe girmek isteyen ülkelere kapılarını açık tutmalıdır. Devletin küçüğü olmaz. Moldova moralini bozmadan yoluna devam etmelidir" dedi.

Demirel, Türkiye'nin 1963 yılından beri AB üyesi olmak istediğini vurgulayarak, 6 ülkeyle kurulan birliğin 27 üyeli birliğe dönüştüğünü ve müzakereye başlayan her ülkenin üyeliğe geçtiğini belirtti. Türkiye de birkaç yıl gecikse bile AB üyesi olacağını belirten Demirel, bu yolda Moldova ve Türkiye'nin birbirlerine destek vererek ilerleyeceğini vurguladı.

Bu arada, Türkiye`nin Moldova Büyükelçisi Ahmet Ferit Ülker, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel şerefine büyükelçilik rezidansında resepsiyon verdi.

Resepsiyona, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, eski Moldova Cumhurbaşkanları Mircea Snegur, Petru Luçinski ve Moldova'nın eski Türkiye büyükelçileri katıldı.

Demirel ve beraberindeki heyet, yarın Gagauz Yeri Özerk Bölgesinin başkenti Komrat'a geçerek özerkliğin 15. yıldönümü kutlamalarına katılacak.

Şeref yolunda, aralarında Gagauz Yeri "onursal vatandaşı" olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstünün de bulunduğu büstlerin açılışının ardından yerli sanatçı ve halk dansları topluluklarının sunacağı konserle kutlamalar devam edecek.