9. Cerrahi Araştırma Kongresi, Kocaeli'de yapılacak

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde, 10-12 Kasım tarihleri arasında Türk Cerrahi Derneği 9. Cerrahi Araştırma Kongresi yapılacak. Kongre Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, kongrede cerrahi araştırmalar alanındaki son gelişmelere yer verileceğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nin konferans salonunda 10-12 Kasım tarihleri arasında Türk Cerrahi Derneği 9. Cerrahi Araştırma Kongresi yapılacak. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk kongrenin başkanlığını yapacak. Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından kongre başkanlığının kendisine verildiğini söyleyen Prof. Dr. Cantürk, \"Kocaeli\'de yapılacak olan kongrenin cerrahi camiamıza yakışır bir hedefe ulaşmasında üniversitemizin, tıp fakültemizin ve genel cerrahi anabilim dalımızın desteklerinin arkamızda olacağını biliyorum. Düzenleme kurulu olarak içinde bulunduğumuz endüstri 4.0 çağına uygun araştırma ağırlıklı, verimli ve başarılı bir kongre düzenlemek için büyük bir heyecan ile çalışarak kurslar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışma sunumlarının gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz\" dedi.

CERRAHLAR TIBBIN LOKOMOTİFİ OLMUŞTUR

Cerrahların her zaman tıbbın lokomotifi olarak yerlerini aldığını ifade eden Prof. Dr. Cantürk, şunları söyledi:

\"Gelenekselleşen Cerrahi Araştırma Kongreleri\'nde de hedef her zaman bir öncekinden bir adım daha ileri gitmek olmuştur. Kongrelerimizde cerrahi araştırmalar alanındaki son gelişmelere yer verirken, günceli korumak ve meslektaşlarımıza gelecek için ufuk sağlamak önemli amaçlardan birisidir. Bu açıdan da genç meslektaşlarımızın cerrahiye ilgi duyan öğrencilerin araştırmalara, yeniliklere, yeni teknolojilere, yöntemlere özendirilmesi, çalışmalar yapanların yaptıklarını sunma imkanına kavuşması ve özgüvenlerinin tesisi için 9. Araştırma Cerrahi Kongresi yeni bir fırsat olacaktır. Kongre sırasında önemli beklentilerimizden birisi de Türkiye\'mizdeki araştırma merkezlerinin kendilerini tanıtıp araştırma vizyonumuza katkı sağlaması, merkezler arasında eşgüdümün sağlanabilmesi için beyin fırtınası yaratılmasıdır.\"



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