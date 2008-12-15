9 bin yıldır süt içiyoruz

İnek, koyun ve keçilerin 8 bin yıldır eti ve yünü için yetiştirildiği biliniyordu. Şimdi araştırmacılar 9 bin yıldır süt içildiğini, 6 bin 500 yıldır da sütün işlendiğini ortaya çıkardı.



İngiliz Nature dergisinde yayınlanan makalede, uluslararası araştırmacılar ekibinin Ortadoğu ve Balkanlarda bulunan 2200’den fazla çömlek üzerinde incelemelerde bulunduğu ve çağımızdan 6500 yıl öncesinden beri sütün işlendiği ve muhafaza edildiği sonucuna vardıkları belirtildi.



İnek, koyun ve keçilerin çağımızdan 8 bin yıl öncesinde başta eti ve yünü için yetiştirildiği biliniyordu. Ancak ilk kez bu hayvanların sütünün de yaklaşık 9 bin yıldır tüketildiği ortaya çıkmış oluyor.



Süt tüketimine ilişkin en eski kanıtlar, şimdiye kadar İngiltere’de ve Romanya’da ortaya çıkarılmıştı.



Sütten gelen bu yeni organik tortuların bulunduğu çömlek kalıntılarını, İngiltere’deki Bristol Üniversitesi profesörlerinden Dr. Richard Evershed başkanlığındaki araştırmacılar inceledi.



Söz konusu kalıntıların Anadolu’nun kuzeybatısından, Güneydoğu Avrupa’dan (Yunanistan) ve Ukrayna’dan getirildiği belirtiliyor.

