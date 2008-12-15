T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 bin yıldır süt içiyoruz

Araştırmacılar 9 bin yıldır süt içildiğini, 6 bin 500 yıldır da sütün işlendiğini ortaya çıkardı.

15 Aralık 2008 02:00

İnek, koyun ve keçilerin 8 bin yıldır eti ve yünü için yetiştirildiği biliniyordu. Şimdi araştırmacılar 9 bin yıldır süt içildiğini, 6 bin 500 yıldır da sütün işlendiğini ortaya çıkardı.

İngiliz Nature dergisinde yayınlanan makalede, uluslararası araştırmacılar ekibinin Ortadoğu ve Balkanlarda bulunan 2200’den fazla çömlek üzerinde incelemelerde bulunduğu ve çağımızdan 6500 yıl öncesinden beri sütün işlendiği ve muhafaza edildiği sonucuna vardıkları belirtildi.

İnek, koyun ve keçilerin çağımızdan 8 bin yıl öncesinde başta eti ve yünü için yetiştirildiği biliniyordu. Ancak ilk kez bu hayvanların sütünün de yaklaşık 9 bin yıldır tüketildiği ortaya çıkmış oluyor.

Süt tüketimine ilişkin en eski kanıtlar, şimdiye kadar İngiltere’de ve Romanya’da ortaya çıkarılmıştı.

Sütten gelen bu yeni organik tortuların bulunduğu çömlek kalıntılarını, İngiltere’deki Bristol Üniversitesi profesörlerinden Dr. Richard Evershed başkanlığındaki araştırmacılar inceledi.

Söz konusu kalıntıların Anadolu’nun kuzeybatısından, Güneydoğu Avrupa’dan (Yunanistan) ve Ukrayna’dan getirildiği belirtiliyor.

ETİKETLER

keyif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24